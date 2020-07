Genoa-Napoli: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni Serie A

Smaltita la 30ma giornata di Serie A è già tutto pronto per la 31ma. Tra i vari match spicca la sfida tra Genoa-Napoli che scenderanno in campo mercoledì 8 luglio alle 19.30. Una partita molto importante per entrambe le squadre che sono ancora in piena corsa per i rispettivi obiettivi.

I ragazzi di Gattuso sono alla caccia di un posto in Europa League e devono difendersi dalla portentosa rimonta del Verona, grande sorpresa di questa stagione. I rossoblu, invece, sono in piena lotta per la salvezza ma devono necessariamente portare a casa punti dalla sfida contro il Napoli.

Il tecnico degli azzurri dovrebbe affidarsi come al solito al 4-3-3 con con in attacco Insigne e Politano a supporto di Milik. L’attaccante polacco con ogni probabilità si giocherà la maglia da titolare con Mertens. Davide Nicola, invece, dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2 con la coppia d’attacco composta da Pinamonti e Pandev.

Il match verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A, ma anche in streaming, attraverso le piattaforma in abbonamento Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-GENOA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Sturaro; Pinamonti, Pandev.

PROBABILI FORMAZIONI PROGRAMMA, DIRETTA TV E STREAMING

MERCOLEDì 8 LUGLIO

Ore 19.30

Napoli-Genoa

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

