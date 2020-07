Fiorentina-Verona oggi in tv: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

La Fiorentina scende in campo oggi alle 19.30 in un match che la vedrà contrapposta a un Verona decisamente in forma. La Viola gioca, ormai, per mettere in ghiaccio la salvezza. Chiesa e compagni al momento hanno 35 punti in classifica, otto in più rispetto al Genoa terzultimo. Un vantaggio abbastanza rassicurante, ma che sarebbe bene mantenere o aumentare. I veneti, al contrario, se la passano decisamente meglio e in caso di trionfo potranno continuare a coltivare sogni europei, dato che il settimo posto attualmente nelle mani del Milan, al momento, dista sette punti.

Il match verrà trasmesso in diretta TV su DAZN1 e streaming da DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un’azione di questo interessante incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

IL PROGRAMMA DI FIORENTINA-VERONA

Orario: 19.30

Diretta TV: DAZN 1

Diretta streaming: DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse