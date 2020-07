F1 TV8, GP Stiria 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Dopo una prima giornata riservata alle prove libere, quest’oggi il fine settimana del Gran Premio di Stiria 2020 si appresta ad entrare definitivamente nel vivo con le FP3 e le qualifiche che dovrebbero stabilire l’ordine di partenza per la corsa di domenica al Red Bull Ring. Il meteo però si preannuncia davvero molto difficile da gestire a causa di forti temporali e di precipitazioni molto intense che renderanno molto arduo il compito della direzione gara. Al momento il programma è confermato, ma non è escluso il rinvio o addirittura l’annullamento definitivo delle prove ufficiali valevoli per la seconda tappa del Mondiale 2020. In caso di cancellazione della qualifica, sarà presa in considerazione la classifica dell’ultimo turno di prove libere disputato per andare a comporre la griglia di partenza.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI STIRIA 2020 DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00 (11 LUGLIO)

Le qualifiche del Gran Premio di Stiria 2020, che verranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 alle ore 15.00, saranno visibili in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 18.30 odierne. La diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go e NowTV, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale delle prove ufficiali stiriane con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito la programmazione televisiva completa delle qualifiche del GP di Stiria 2020:

PROGRAMMA QUALIFICHE F1 GP STIRIA 2020

Programmazione di TV8

SABATO 11 LUGLIO

Ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

La programmazione di SKY Sport F1 e Sky Sport Uno

SABATO 11 LUGLIO

Ore 12.00, F1, FP3, diretta

Ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

