F1, Lewis Hamilton sempre più ad un passo dai record di Michael Schumacher

Lewis Hamilton si avvicina sempre più ai primati di Michael Schumacher. Il britannico di casa Mercedes, fresco vincitore del GP di Stiria, ha colto in quel di Spielberg (Austria) l’85° sigillo della carriera, il primo in questo 2020. Con il risultato di ieri, a Lewis mancano quindi solo 6 affermazioni per raggiungere la leggenda di Schumacher, fermo a 91.

Il GP d’Ungheria, prossimo atto del Mondiale di F1 2020, potrebbe essere l’occasione immediata per il britannico di accorciare sul tedesco in una location che già per sette volte l’ha premiato. Il record del ‘Kaiser’ potrebbe facilmente essere eguagliato entro fine stagione che, per ora, presenta altri 8 eventi.

Un primato che potrebbe cadere a breve è quello relativo ai podi conquistati in carriera. Schumacher ha raggiunto la Top3 per 155 volte nella massima formula, tre in più di Hamilton. Il portacolori della casa di Stoccarda non dovrebbe avere problemi ad eguagliare e superare il pilota teutonico che potrebbe veder fumare, al temine dell’anno in corso, un altro record: i mondiali vinti. Se il 2020 dovesse incoronare nuovamente il campione nativo di Stevenage, i due condividerebbero il primato di titoli conquistati. Si riscriverebbe dunque l’albo d’oro del Circus che vedrebbe l’ex ferrarista al comando di una sola classifica, quella relativa ai giri veloci in gara.

Lewis, fermo a 47, guarda da lontano Schumacher che, nella sua esperienza in F1, ha ottenuto per 77 volte il miglior crono in gara. Sarà difficile per l’alfiere della Mercedes insidiare questo risultato del pluricampione tedesco. Nonostante le tante corse a disposizione in una singola annata, diventa complesso siglare la miglior prestazione durante il Gran Premio in una F1 diversa da quella di Shumi. In ogni caso il 2020 potrebbe essere un campionato unico nella vita di Hamilton, una stagione storica per la massima formula.

Foto: LaPresse