F1, la Ferrari potrebbe anticipare gli sviluppi in vista del secondo weekend a Spielberg

Così non va. Alle ore 15.10 prenderà il via il GP d’Austria, primo round del Mondiale 2020 di F1, e la Ferrari si appresta ad affrontare una gara molto difficile per via di una monoposto decisamente poco performante. La SF1000 è andata oltre le più funeree aspettative, verrebbe da dire, perché riuscire a peggiorare le prestazioni della macchina dell’anno scorso in maniera sensibile non faceva parte dei programmi del Cavallino Rampante.

I test a Barcellona avevano fatto scattare l’allarme ed ecco che i tecnici del Cavallino hanno compreso che il progetto era nato male. Difficile, di base, rimediare a una criticità di questo genere. A peggiorare la situazione è arrivato il lockdown per il Covid-19 e il tempo per recuperare ovviamente non è stato sufficiente. Il Team Principal Mattia Binotto lo aveva ammesso candidamente, ma neanche lui si aspettava una prestazione nel time-attack così deludente (settimo Charles Leclec e undicesimo Sebastian Vettel), visto che anche vetture come McLaren e Renault sono finite davanti.

Per questa ragione, secondo quanto riferisce Motorsport.com, il team sarebbe a lavoro per anticipare alcuni aggiornamenti in vista del prossimo round a Spielberg (10-12 luglio) che Binotto aveva annunciato per il GP d’Ungheria, previsto tra due settimane. Si parla di un nuovo fondo e di nuove ali anteriore e posteriore nel tentativo di generare quel carico aerodinamico dal corpo vettura che tanto manca alla macchina di Maranello, non più compensato poi dalla strepitosa potenza del motore dell’anno passato. Pensare che basti questo sembrerebbe utopistico, ma è giusto attendere il riscontro della pista.

E’ da capire se questo si realizzerà anche perché, per il congelamento di alcune parti essenziali della monoposto (telaio, sospensioni e trasmissione per fare un esempio), gli interventi saranno molto limitati nel biennio 2020-2021 e questo non favorirà di certo la Rossa.

Foto: LaPresse