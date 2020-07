F1, Charles Leclerc: i video dei sorpassi su Norris e Perez. Manovre eccezionali

Charles Leclerc ha conquistato un incredibile secondo posto nel GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena al Red Bull Ring di Zeltweg. Il pilota della Ferrari non era minimamente accreditato alla vigilia visto che la monoposto ha delle evidenti difficoltà tecniche ma, sfruttando al meglio una serie di episodi favorevoli (il ritiro delle Red Bull e di Lance Stroll, la penalità di cinque secondi inflitta a Lewis Hamilton), è riuscito a mettersi nelle condizioni ideali di lottare per il podio. Nel finale il monegasco ha realizzato due bellissimi sorpassi su Lando Norris e Sergio Perez che gli hanno permesso di completare l’impresa, due manovre di rara bellezza e di pregevole fattura. Di seguito i VIDEO dei sorpassi di Charles Leclerc su Perez e Norris durante il GP d’Austria 2020.

VIDEO SORPASSO CHARLES LECLERC SU SERGIO PEREZ:

Hermosa maniobra de adelanto de Leclerc sobre Checo Pérez faltando solo 5 vueltas para el final. Con premio aparte pq apenas sucedió se informa la sanción a Hamilton de 5 segundos y el piloto de Ferrari iba a quedar 2do pic.twitter.com/ld9LpbSPRR — Fran .•. (@mufercho_) July 5, 2020



VIDEO SORPASSO CHARLES LECLERC SU LANDO NORRIS:

Si, por ejemplo leclerc, que una vuelta despues hizo una maniobra calcada con norris pic.twitter.com/7VlsbfwPwc — maxito devaluado ®️ (@Nic0Mar) July 5, 2020

Foto: Lapresse