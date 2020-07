F1, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Stiria 2020, palinsesto Sky e TV8

Mancano poche ore al secondo round del Mondiale di F1 2020. Dal tracciato di Spielberg sono 71 i giri previsti per la prima edizione del GP di Stiria, la regione che ospita il Red Bull Ring. Con ancora negli occhi le emozioni di sette giorni fa e l’incredibile lotta per la pole-position di ieri, i protagonisti della massima formula si preparano per una nuova sfida.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP DI STIRIA 2020 DALLE 15.10 (DOMENICA 12 LUGLIO)

L’inglese Lewis Hamilton ha siglato il miglior crono nella sessione di ieri e scatterà dalla prima casella. Secondo posto per l’olandese Max Verstappen (Red Bull), mentre in seconda fila ci saranno lo spagnolo Carlos Sainz Jr (McLaren) e il finlandese Valtteri Bottas (Mercedes).

La gara scatterà alle 15.10 italiane e verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport F1 HD (canale 207) o su Sky Sport Uno HD (canale 201). TV8 trasmetterà la replica della del GP di Stiria a partire dalle 18.05. L’emittente è visibile sul canale 121 della piattaforma Sky o sul numero 8 del digitale terrestre.

SkyGo e NowTv sono accessibili dagli abbonati per assistere vedere in diretta la corsa. OA Sport vi proporrà la Diretta Live scritta.

GP STIRIA F1 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

Domenica 12 luglio:

15.10 GP di Stiria 2020

18.05 Differita su TV8

GP STIRIA F1 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming su Sky Go.

Differita su TV8 dalle 18.05

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: La Presse