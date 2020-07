Come richiedere il bonus vacanze e come scaricare la App necessaria: procedimento e requisiti

Secondo quanto scritto da “SkyTG24“, tra le misure che il Governo ha adottato con il Decreto Rilancio, contenente le misure economiche per far fronte all’emergenza, c’è anche il bonus vacanze, che per i cittadini può arrivare ad avere il valore massimo di 500 euro. Questa misura sarà somministrata per chi dovesse scegliere un soggiorno di almeno tre giorni presso una delle strutture ricettive presenti in Italia: a seconda del nucleo familiare il bonus andrà ad oscillare da un minimo di 150 euro sino ai 500 euro.

COS’È IL BONUS VACANZE E IN COSA CONSISTE? QUAL’È LA CIFRA?

Il bonus vacanze andrà a variare da 150 a 500 euro a seconda della numerosità del nucleo familiare. Il bonus dovrà essere utilizzato per l’acquisto di pacchetti vacanze che prevedano un soggiorno presso strutture ricettive situate in Italia. L’importo del bonus varia a seconda del nucleo familiare:

500 euro per le famiglie composte da tre o più soggetti

300 per le famiglie di due persone

150 per le famiglie di una persona

CHI HA DIRITTO AL BONUS VACANZE? TUTTI I REQUISITI

Il Bonus vacanze può essere richiesto a partire da oggi, mercoledì 1 luglio, da lavoratori dipendenti e autonomi o professionisti con un Reddito ISEE fino a 40000 euro. Si avrà diritto ad un contributo fino a 500 euro per le spese sostenute per soggiorni in ambito nazionale in alberghi, campeggi, villaggi, bed and breakfast.

COME RICHIEDERE IL BONUS VACANZE?

In una videoconferenza stampa il Ministro Franceschini ha spiegato: “Il contributo potrà essere speso dall’1 luglio al 31 dicembre 2020. L’80% sarà uno sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, il restante 20% come detrazione dall’imposta sul reddito“.

L’APP PER SCEGLIERE IL PACCHETTO VACANZE USUFRUENDO DEL BONUS

Secondo quanto scritto da “SkyTG24“, per richiedere il bonus vacanze occorre scaricare “IO, l’app dei servizi pubblici“, per poi accedere con Spid oppure con i dati della Carta d’identità elettronica (CIE). A domanda inoltrata bisognerà attendere del tempo affinché l’Inps verifichi la posizione ISEE (meno di 40000 euro), in caso di esito positivo si dovrà completare la domanda e si riceverà un QR code da mostrare alla struttura aderente.

Foto: Shutterstock