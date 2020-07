Ciclocross, Eva Lechner lascia la Creafin e si accasa alla Starcasinò

La campionessa italiana di ciclocross Eva Lechner, nella stagione che verrà, cambierà casacca. La bolzanina, infatti, è ufficialmente una nuova rappresentante del Team Starcasinò, lo comunica lo stesso sodalizio su Twitter. Eva è la seconda italiana in pochi giorni a spostare la causa della squadra l’anno scorso conosciuta come Experza. Prima di lei, infatti, si era accasata alla corte di Helen Wyman la giovanissima Lucia Bramati, attualmente campionessa nazionale juniores, la quale è figlia di Luca Bramati, leggenda del ciclocross italiano (nel suo palmares figurano Superprestige, Coppa del Mondo e medaglie mondiali) nonché allenatore della stessa Lechner.

Eva Lechner, 35 anni il 1° luglio, non ha alcuna intenzione di fermarsi e nella stagione conclusasi lo scorso febbraio aveva dimostrato di essere ancora al livello delle migliori. La bolzanina, al tempo rappresentante del team Creafin – Fristads, nell’annata passata aveva vinto, infatti, il suo undicesimo titolo italiano e si era piazzata al secondo posto ai Campionati Europei e al settimo ai Mondiali. Inoltre, è stata anche sovente protagonista delle prove delle tre grandi challenge del ciclocross ed è arrivata tra le prime dieci in ventuno delle ventotto gare disputate (come peggior piazzamento ha un 13esimo posto).

Foto: LPS