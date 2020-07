Ciclismo, Nairo Quintana investito da un’automobile in allenamento: brutta botta al ginocchio sinistro

Nairo Quintana è stata travolto da un’automobile mentre si stava allenando nella sua Colombia, per la precisione tra Tunja e Motavita. Il ciclista è stato trasportato dalla Polizia nello studio del suo medico personale, fortunatamente non sembra avere riportato lesioni significative. Il vincitore del Giro d’Italia 2014 e della Vuelta di Spagna 2015 si sta preparando per il Tour de France, in programma dal 29 agosto al 20 settembre. L’alfiere della Arkeà-Samsic punta al successo della Grande Boucle ma ora dovrà superare questo brutto incidente.

Il suo manager Giuseppe Acquadro ha raccontato la vicenda alla Gazzetta dello Sport: “Pare, e speriamo sia così, che non sia nulla di grave. Però ha preso una bella botta al ginocchio sinistro e adesso è in ospedale per fare le radiografie. Stava facendo un test in salita ed era a tutta. Un auto lo ha centrato con lo specchietto ed è finito a terra”.

Foto: Lapresse