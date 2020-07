Ciclismo, Davide Cassani lancia l’appello: “Fateci correre! Rischiamo di perdere la metà dei giovani ciclisti”

Il mondo del ciclismo è fermo a livello internazionale da inizio marzo a causa della pandemia. Nelle ultime settimane si sono svolte alcune gare nazionali non riconosciute dall’UCI tra Belgio, Francia, Portogallo, Slovenia ma in Italia si tarda a ripartire. Sembra che si debba aspettare fino a sabato 1° agosto, quando andrà in scena le Strade Bianche (primo evento del World Tour dopo l’emergenza sanitaria). Il CT Davide Cassani ha chiesto più volte la possibilità di tornare a gareggiare per evitare che il ciclismo subisca danni ancora più elevati di quelli già fatti registrare in questo periodo.

La guida delle Nazionali Italiane è stato molto chiaro come riporta la Gazzetta dello Sport: “Fateci correre, dobbiamo correre. Si rischia di perdere la metà dei giovani ciclisti“. Questo è l’appello che Davide Cassani ha lanciato durante la presentazione delle tre tappe finali del Giro d’Italia Under 23 (si svolgeranno in Lombardia tra il 3 e il 5 settembre, gran finale ad Aprica dopo il Mortirolo) andata in scena ieri a Cortabbio di Primaluna (in provincia di Lecco). Il romagnolo spera in un rapido ritorno alle gare per evitare che tanti giovani abbandonino l’attività agonistica.

Foto: Lapresse