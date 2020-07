Ciclismo, Alessandro De Marchi e la crono tricolore: “Classica e sfidante. Decisivo il finale verso Cittadella”

Venerdì 21 agosto e domenica 23, la Regione Veneto ospiterà i Campionati Italiani 2020. La manifestazione tricolore, che comprende tra i suoi organizzatori l’ex professionista Filippo Pozzato, si aprirà con la prova a cronometro. Quest’ultima partirà da Bassano del Grappa. I contendenti alla maglia di campione italiano affronteranno una prima parte della prova molto esigente, con la scalata a La Rosina. Da Marostica entreranno in scena gli specialisti, ma attenzione al finale di Cittadella. In totale saranno 38,8 i chilometri di gara.

Tra i primi ad aver provato la cronometro tricolore, troviamo il portacolori della CCC Alessandro De Marchi, convinto di questo percorso: “Classico e sfidante”, lo definisce il ciclista di San Daniele del Friuli. “Guai a sottovalutare la Rosina, ma una volta in pianura il percorso sarà in mano agli specialisti. Bisognerà scegliere bene i rapporti e capire come gestire lo sforzo. Per me tutto si decide nel tratto finale verso Cittadella”. Sull’orario: “Sarà ancora più stimolante perché non siamo abituati a correre nel tardo pomeriggio-sera. Per questo durante il test ho fatto valutazioni non solo sui rapporti ma anche su come ottimizzare le energie nell’arco della giornata. Sono felice di correre in Veneto: finalmente un Campionato vicino”.

Fabio Baldato, Direttore Sportivo CCC Team, parla di “una Rosina ‘esigente’, che può mettere in difficoltà chi non la prende con la giusta determinazione”. Sul tratto in pianura: “Molto filante e veloce: bisognerà spingere lunghi rapporti e andare a tutta fino a Cittadella”. Baldato è entusiasta anche della prova in linea: “Può vincere un uomo di nome che darà lustro al Tricolore. Grande merito va agli organizzatori per aver riportato in Veneto questo evento”.

PLANIMETRIA CRONOMETRO TRICOLORE 2020

Foto: Lapresse