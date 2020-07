Canoa, la federazione dà il via libera alla ripartenza

La Federcanoa, come riporta l’ANSA, ha dato oggi il via libera alla ripartenza dopo il blocco dovuto alla pandemia covid-19 e al lockdown. Gli azzurri potranno, dunque, tornare in acqua e prendere parte ai raduni. Il primo è in programma dal 6 al 19 luglio a Ivrea e riguarda gli slalomisti di Daniele Molmenti ed Ettore Ivaldi. La nazionale di canoa velocità guidata da Oreste Perri, invece, sarà protagonista di un raduno in Val Senales che inizierà l’8 di luglio e durerà fino al primo di agosto.

Per quanto concerne le competizioni, sono stati confermati i Campionati Europei, i quali, però, verranno spostati da Londra a Praga e si terranno dal 18 al 20 di settembre. Ricordiamo, inoltre, che la rassegna continentale, nel 2021, si svolgerà proprio in Italia, a Ivrea, dal 6 al 9 di maggio e sarà competizione valida per la qualificazione olimpica, nella quale, dunque, il Bel Paese potrà cercare l’unico pass che manca per Tokyo 2021, ovvero quello nella canadese maschile.

Foto: Shutterstock