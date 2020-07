Calendario Sport 2020: le nuove date per la ripartenza! Si entra nel vivo: programma da giugno a dicembre

I lettori più fidati di OA Sport attendono il 31 dicembre di ogni anno con impazienza: quel giorno pubblichiamo infatti l’atteso Calendario Eventi, contenente le date e le competizioni di tutte le discipline a 360°; una vera e propria guida da conservare sul proprio pc per tutta l’annata sportiva. Mai ci eravamo ritrovati nel mese di maggio a dover stilare un calendario-bis. Ma è inutile piangersi addosso: le nostre vite sono cambiate, dobbiamo adeguarci e lo sport stesso è obbligato a farlo.

Nello scorso fine settimana qualcosa ha iniziato a muoversi: la Bundesliga in Germania, la NASCAR in America…Ancora troppo poco per chi è abituato a divorare sport ogni giorno. A giugno, in attesa di conoscere gli sviluppi sulla possibile ripresa della Serie A di calcio, si rialzeranno i battenti sul PGA Tour di golf e su alcuni tornei nazionali di tennis, compresi i Campionati italiani che torneranno a disputarsi dopo tre lustri. E’ da luglio in poi che dovremmo ritrovare gradualmente un barlume di normalità: ogni fine settimana potremo gustarci sempre delle gare di motori tra F1 e MotoGP.

Da agosto sino ai primi di novembre assisteremo a gare di ciclismo sostanzialmente quasi tutti i giorni: un’abbuffata che al momento intravediamo come un dolcissimo miraggio, nella speranza che l’emergenza sanitaria prosegua in un’evoluzione positiva. Un agosto con ciclismo, F1, MotoGP, atletica, Motocross, Superbike, golf, forse anche le coppe europee di calcio: un sogno solo a pensarci. Significherebbe essersi messi alle spalle l’incubo di un nemico invisibile che nemmeno vogliamo nominare.

OA Sport vi propone dunque il calendario della ripartenza. Un elenco che, come potrete comprendere, è provvisorio e soggetto a costanti modifiche, perché il mondo intero, da ormai 5 mesi, vive alla giornata, quasi in balia degli eventi. Abbiamo inserito le date delle competizioni già confermate, ma anche quelle già fissate, ma non ancora ufficializzate. Sarà ovviamente nostra cura aggiornare il calendario in tempo reale, auspicando che tante altre discipline vadano ad aggiungersi a quelle già in elenco. In fondo al calendario troverete anche un pdf che potrete scaricare e conservare sui vostri pc/tablet/smartphone. Con l’augurio che possa tornare presto vostro inseparabile compagno di viaggio quotidiano.

CALENDARIO SPORT 2020: LE NUOVE DATE PER LA RIPARTENZA

NELL’ELENCO DI SEGUITO TROVERETE NELL’ORDINE:

DATA – EVENTO – CONFERMA O MENO DELL’EVENTO – LOCALITA’

GIUGNO

17 giugno CALCIO Coppa Italia, Finale Confermato Roma (Italia)

17 giugno CALCIO Ripartenza Premier League inglese Confermato Inghilterra

18-21 giugno GOLF PGA Tour – RBC Heritage Confermato Hilton Head (USA)

20-21 giugno CALCIO Ripartenza Serie A italiana Confermato Italia

20-21 giugno TENNIS Ultimate Tennis Showdown Confermato Nizza (Francia)

21 giugno NASCAR GEICO 500 Confermato USA

22-28 giugno TENNIS Campionati Italiani Confermato Todi (Italia)

25-28 giugno GOLF PGA Tour – Travelers Championship Confermato Cromwell (USA)

27 giugno NASCAR Kids Free 325 Confermato USA

27-28 giugno TENNIS Ultimate Tennis Showdown Confermato Nizza (Francia)

28 giugno NASCAR Worry-Ree Weather Guarantee 350 Confermato USA

LUGLIO

2-5 luglio GOLF PGA Tour – Rocket Mortgage Classic Confermato Detroit (USA)

3-5 luglio F1 GP Austria Confermato Spielberg (Austria)

4 luglio ATLETICA Meeting di Rieti Confermato Rieti (Italia)

4 luglio INDYCAR Indianapolis GP 1 Confermato USA

4-5 luglio TENNIS Ultimate Tennis Showdown Confermato Nizza (Francia)

5 luglio NASCAR Big Machine Vodka 400 Confermato USA

9-12 luglio GOLF PGA Tour – John Deere Classic Confermato Silvis (USA)

9-12 luglio GOLF European Tour – Austrian Open Confermato Atzenbrugg (Austria)

10-12 luglio F1 GP Stiria Confermato Spielberg (Austria)

11-12 luglio TENNIS Ultimate Tennis Showdown Confermato Nizza (Francia)

11 luglio NASCAR Quaker State 400 Confermato USA

11 luglio INDYCAR Road America 1 Confermato USA

12 luglio INDYCAR Road America 2 Confermato USA

15-18 luglio GOLF European Tour – Euram Bank Open Confermato Ramsau (Austria)

16 luglio ATLETICA Meeting di Savona Confermato Savona (Italia)

16-19 luglio GOLF PGA Tour – The Memorial Tournament Confermato Dublin (USA)

17-19 luglio F1 GP Ungheria Confermato Budapest (Ungheria)

17-19 luglio MOTOGP GP Spagna Confermato Jerez (Spagna)

17 luglio INDYCAR Iowa Speedway Confermato USA

18 luglio INDYCAR Iowa Speedway Confermato USA

19 luglio NASCAR Foxwoods Resort Casino 301 Confermato USA

22-25 luglio GOLF European Tour – Betfred British Masters Confermato Newcastle (Gran Bretagna)

23-26 luglio GOLF PGA Tour – 3M Open Confermato Blaine (USA)

24-26 luglio MOTOGP GP Andalucia Confermato Jerez (Spagna)

25 luglio ATLETICA Meeting di Castiglione della Pescaia Confermato Castiglione della Pescaia (Italia)

26 luglio CICLISMO SU STRADA Durango-Durango (femminile) Confermato Spagna

30 luglio-2 agosto GOLF PGA Tour – Barracusa Championship Confermato Reno (USA)

30 luglio-2 agosto GOLF WGC FedEx St. Jude Invitational Confermato Memphis (USA)

30 luglio-2 agosto GOLF European Tour – English Open Confermato Birmingham (Gran Bretagna)

31 luglio-2 agosto F1 GP Gran Bretagna Confermato Silverstone (Gran Bretagna)

31 luglio-2 agosto SUPERBIKE GP Spagna Confermato Jerez (Spagna)

AGOSTO

1° agosto ATLETICA Meeting di Trieste Confermato Trieste (Italia)

1° agosto CICLISMO SU STRADA Strade Bianche Confermato Italia

2 agosto CALCIO Serie A, ultima giornata Confermato Italia

3-9 agosto TENNIS WTA International Palermo Confermato Palermo (Italia)

5 agosto ATLETICA Meeting di Nembro Confermato Nembro (Italia)

5 agosto CICLISMO SU STRADA Milano-Torino Confermato Italia

5-6 agosto CALCIO Europa League, ottavi di finale Confermato Sedi da definire

5-7 agosto TUFFI Campionati Italiani Confermato Bolzano (Italia)

5-9 agosto CICLISMO SU STRADA Giro di Polonia Confermato Polonia

6-9 agosto GOLF PGA Championship Confermato San Francisco (USA)

6-9 agosto GOLF European Tour – English Championship Confermato Hertfordshire (Gran Bretagna)

7-8 agosto CALCIO Champions League, ottavi di finale Confermato Sedi da definire

7-9 agosto F1 GP 70° Anniversario Confermato Silverstone (Gran Bretagna)

7-9 agosto MOTOGP GP Repubblica Ceca Confermato Brno (Repubblica Ceca)

7-9 agosto SUPERBIKE GP Portogallo Confermato Portimao (Portogallo)

7-9 agosto NUOTO ARTISTICO Campionati Italiani Confermato Savona (Italia)

8 agosto CICLISMO SU STRADA Milano-Sanremo Confermato Italia

9 agosto INDYCAR Mid-Ohio Sports Car Course Confermato USA

9 agosto MOTOCROSS GP Lettonia Confermato Kegums (Lettonia)

9 agosto NASCAR Consumers Energy 400 Confermato USA

10-11 agosto CALCIO Europa League, quarti di finale Confermato Gelsenkirchen/Dusseldorf/Duisburg/Colonia (Germania)

10-16 agosto TENNIS WTA International Praga Confermato Praga (Repubblica Ceca)

11 agosto ATLETICA Continental Tour Confermato Turku (Estonia)

12 agosto CICLISMO SU STRADA Gran Piemonte Confermato Italia

12 agosto MOTOCROSS GP Riga Confermato Kegums (Lettonia)

12-14 agosto NUOTO Settecolli/Campionati Italiani Confermato Roma (Italia)

12-15 agosto CALCIO Champions League, quarti di finale Confermato Lisbona (Portogallo)

12-16 agosto CICLISMO SU STRADA Giro del Delfinato Confermato Francia

13-16 agosto GOLF PGA Tour – Wyndham Championship Confermato Greensboro (USA)

13-16 agosto GOLF European Tour – Celtic Classic Confermato Newport (Gran Bretagna)

14 agosto ATLETICA Diamond League Confermato Monaco (Monaco)

14-16 agosto F1 GP Spagna Confermato Barcellona (Spagna)

14-16 agosto MOTOGP GP Austria Confermato Spielberg (Austria)

14-23 agosto TENNIS ATP 500 Washington Confermato Washington (USA)

15 agosto CICLISMO SU STRADA Giro di Lombardia Confermato Italia

16 agosto MOTOCROSS GP Kegums Confermato Kegums (Lettonia)

16 agosto NASCAR Go Bowling at The Glen Confermato USA

16-17 agosto CALCIO Europa League, semifinali Confermato Germania (sedi da definire)

17 agosto ATLETICA Meeting di Lignano Confermato Lignano (Italia)

18 agosto CICLISMO SU STRADA Giro dell’Emilia Confermato Italia

18-19 agosto CALCIO Champions League, semifinali Confermato Lisbona (Portogallo)

18-21 agosto NUOTO DI FONDO Campionati Italiani Confermato Piombino (Italia)

20 agosto ATLETICA Continental Tour Confermato Szekesfehervar (Ungheria)

20-23 agosto CICLISMO SU STRADA Campionati Nazionali Confermato Varie sedi

20-23 agosto GOLF PGA Tour – The Northern Trust Confermato Norton (USA)

20-23 agosto GOLF European Tour – Wales Open Confermato Newport (Gran Bretagna)

21 agosto CALCIO Europa League, Finale Confermato Colonia (Germania)

21-22 agosto ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (lead) Confermato Briançon (Francia)

21-23 agosto MOTOGP GP Stiria Confermato Spielberg (Austria)

22-30 agosto TENNIS Masters 1000 Cincinnati Confermato New York (USA)

22-30 agosto TENNIS Western & Southern Open (femminile) Confermato New York (USA)

23 agosto ATLETICA Diamond League Confermato Stoccolma (Svezia)

23 agosto CALCIO Champions League, Finale Confermato Lisbona (Portogallo)

23 agosto INDYCAR 500 Miglia di Indianapolis Confermato Indianapolis (USA)

23 agosto NASCAR Drydene 400 Confermato USA

24-28 agosto CICLISMO SU STRADA Europei Confermato Plouay (Francia)

25 agosto CICLISMO SU STRADA Bretagne Classic Confermato Francia

26 agosto CICLISMO SU STRADA GP de Plouay (femminile) Confermato Francia

27-30 agosto CICLISMO SU STRADA Colorado Classic (femminile) Confermato USA

27-30 agosto GOLF PGA Tour – BWM Championship Confermato Olympia Fields (USA)

27-30 agosto GOLF European Tour – UK Championship Confermato Sutton Coldfield (Gran Bretagna)

28 agosto CICLISMO SU STRADA Trofeo Matteotti Confermato Italia

28-30 agosto ATLETICA Campionati Italiani Confermato Padova (Italia)

28-30 agosto CICLISMO SU STRADA Giro di Toscana (femminile) Confermato Italia

28-30 agosto F1 GP Belgio Confermato Spa-Francorchamps (Belgio)

28-30 agosto SUPERBIKE GP Aragon Confermato Aragon (Spagna)

29 agosto CICLISMO SU STRADA Memorial Marco Pantani Confermato Italia

29 agosto NASCAR Coke Zeo Sugar 400 Confermato USA

29 agosto CICLISMO SU STRADA La Course by Le Tour de France (femminile) Confermato Francia

29 agosto-20 settembre CICLISMO SU STRADA Tour de France Confermato Francia

30 agosto INDYCAR World Wide Technology Raceway at Gateway Confermato USA

31 agosto-13 settembre TENNIS US Open Confermato New York (USA)

SETTEMBRE

1-5 settembre CICLISMO SU STRADA Settimana Coppi & Bartali Confermato Italia

1-6 settembre CICLISMO SU STRADA Boels Ladies Tour Confermato Paesi Bassi

2 settembre ATLETICA Diamond League Confermato Losanna (Svizzera)

4 settembre ATLETICA Diamond League Confermato Bruxelles (Belgio)

4-6 settembre F1 GP Italia Confermato Monza (Italia)

4-6 settembre SUPERBIKE GP Aragon 2 Confermato Aragon (Spagna)

4-7 settembre GOLF PGA Tour – Tour Championship Confermato Atlanta (USA)

6 settembre MOTOCROSS GP Turchia Confermato Afyonkarahisar (Turchia)

6 settembre ATLETICA Continental Tour Confermato Silesia (Polonia)

6 settembre NASCAR Southern 500 Confermato USA

7-13 settembre TENNIS WTA International Istanbul Confermato Istanbul (Turchia)

7-14 settembre CICLISMO SU STRADA Tirreno-Adriatico Confermato Italia

8 settembre ATLETICA Meeting di Rovereto Confermato Rovereto (Italia)

8 settembre ATLETICA Continental Tour Confermato Ostrava (Repubblica Ceca)

8-13 settembre TENNIS ATP 250 Kitzbuehel Confermato Kitzbuehel (Austria)

10-13 settembre GOLF European Tour – BMW PGA Championship Da confermare Virginia Water (Gran Bretagna)

10-13 settembre GOLF PGA Tour – Safeway Open Confermato Napa (USA)

11 settembre CICLISMO SU STRADA GP Quebec Confermato Canada

11-13 settembre ATLETICA Campionati Italiani Allievi Confermato Rieti (Italia)

11-13 settembre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (boulder, speed) Confermato Salt Lake City (USA)

11-13 settembre MOTOGP GP San Marino Confermato Misano (Italia)

11-19 settembre CICLISMO SU STRADA Giro d’Italia (femminile) Confermato Italia

12 settembre NASCAR Federated Auto Parts 400 Confermato USA

12 settembre ATLETICA Meeting di Padova Confermato Padova (Italia)

12 settembre ATLETICA Diamond League Confermato Gateshead (Gran Bretagna)

13 settembre CICLISMO SU STRADA GP Montreal Confermato Canada

13 settembre INDYCAR Portland International Raceway Confermato USA

13-20 settembre TENNIS Masters 1000 Madrid Confermato Madrid (Spagna)

15 settembre ATLETICA Continental Tour Confermato Zagabria (Croazia)

16 settembre CICLISMO SU STRADA Giro di Toscana Confermato Italia

16 settembre MOTOCROSS GP Italia Confermato Faenza (Italia)

17 settembre ATLETICA Diamond League Confermato Roma (Italia)

17 settembre CICLISMO SU STRADA Coppa Sabatini Confermato Italia

17-20 settembre GOLF US Open Confermato New York (USA)

18-20 settembre ATLETICA Campionati Italiani Juniores/Promesse Confermato Grosseto (Italia)

18-20 settembre CANOA SLALOM Europei Confermato Praga (Repubblica Ceca)

18-20 settembre JUDO Grand Prix Zagabria Confermato Zagabria (Croazia)

18-20 settembre MOTOGP GP Emilia Romagna Confermato Misano (Italia)

18-20 settembre SUPERBIKE GP Catalogna Confermato Barcellona (Spagna)

19 settembre ATLETICA Diamond League Confermato Shanghai (Cina)

19 settembre NASCAR Bass Pro Shops NRA Night Race Confermato USA

19-20 settembre MOTORSPORT 24 Ore di Le Mans Confermato Le Mans (Francia)

19 settembre INDYCAR WeatherTech Raceway Laguna Seca Confermato USA

20 settembre INDYCAR WeatherTech Raceway Laguna Seca Confermato USA

20 settembre CICLISMO SU STRADA Giro dell’Appennino Confermato Italia

20 settembre MOTOCROSS GP Emilia Romagna Confermato Faenza (Italia)

20-27 settembre CICLISMO SU STRADA Mondiali Confermato Aigle-Martigny (Svizzera)

20-27 settembre TENNIS Internazionali d’Italia Confermato Roma (Italia)

22 settembre CICLISMO SU STRADA Trofeo Regione Lombardia Confermato Italia

23-27 settembre CANOA VELOCITA’ Coppa del Mondo Confermato Szeged (Ungheria)

24 settembre CALCIO Supercoppa Europea Confermato Budapest (Ungheria)

24-27 settembre RALLY Rally Turchia Da confermare Turchia

24-27 settembre GOLF PGA Tour – Corales Puntacana Championships Confermato Punta Cana (Repubblica Dominicana)

25-27 settembre GOLF Ryder Cup Da confermare Kohler (USA)

25-27 settembre MOTOGP GP Catalogna Confermato Barcellona (Spagna)

26 settembre ATLETICA Continental Tour Confermato Nairobi (Kenya)

27 settembre MOTOCROSS Motocross delle Nazioni Confermato Matterley Basin (Gran Bretagna)

27 settembre ATLETICA Meeting di Conegliano Confermato Conegliano (Italia)

27 settembre ATLETICA Meeting di Chiari Confermato Chiari (Italia)

27 settembre NASCAR South Point 400 Confermato USA

27 settembre-11 ottobre TENNIS Roland Garros Confermato Parigi (Francia)

29 settembre-3 ottobre CICLISMO SU STRADA BinckBank Tour Confermato Belgio/Lussemburgo/Olanda

30 settembre CICLISMO SU STRADA Freccia Vallone Confermato Belgio

30 settembre-4 ottobre BASKET Champions League (maschile) – Final Eight Confermato Sede da definire

OTTOBRE

1-4 ottobre GOLF PGA Tour – Sanderson Farms Championship Confermato Jackson (USA)

1-4 ottobre GOLF European Tour – Alfred Dunhill Championship Confermato Angus (Gran Bretagna)

2-4 ottobre BMX Europei Confermato Dessel (Belgio)

2-4 ottobre JUDO Grand Prix Tashkent Confermato Tashkent (Uzbekistan)

2-4 ottobre SUPERBIKE GP Francia Confermato Magny-Cours (Francia)

3 ottobre CICLISMO SU STRADA Classica di Amburgo Confermato Germania

3-25 ottobre CICLISMO SU STRADA Giro d’Italia Confermato Italia

4 ottobre ATLETICA Maratona di Londra Confermato Londra (Gran Bretagna)

4 ottobre CICLISMO SU STRADA Liegi-Bastogne-Liegi Confermato Belgio

4 ottobre INDYCAR Indianapolis GP 2 Confermato USA

4 ottobre MOTOCROSS GP Lombardia Confermato Mantova (Italia)

4 ottobre NASCAR 1000Bulbs.com 500 Confermato USA

5-11 ottobre TENNIS WTA International Seoul Confermato Seoul (Corea del Sud)

7 ottobre CICLISMO SU STRADA Brabantse Pijl (femminile) Confermato Belgio

7-11 ottobre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (boulder, speed, lead) Da confermare Seoul (Corea del Sud)

8-11 ottobre GOLF PGA Tour – Shriners Hospitals for Children Open Confermato Las Vegas (USA)

8-11 ottobre GOLF European Tour – Scottish Open Confermato North Berwich (Gran Bretagna)

9 ottobre ATLETICA Diamond League Confermato Doha (Qatar)

9-11 ottobre CANOTTAGGIO Europei Da confermare Poznan (Polonia)

9-11 ottobre MOTOGP GP Francia Confermato Le Mans (Francia)

9-11 ottobre SUPERBIKE GP Argentina Da confermare San Juan (Argentina)

10 ottobre CICLISMO SU STRADA Amstel Gold Race Confermato Paesi Bassi

10-11 ottobre GINNASTICA RITMICA Serie A, terza tappa Confermato Sede da definire (Italia)

11 ottobre ATLETICA Maratona di Chicago Confermato Chicago (USA)

11 ottobre CICLISMO SU STRADA Gent-Wevelgem Confermato Belgio

11 ottobre MOTOCROSS GP Spagna Confermato Intu Xanadu (Spagna)

11 ottobre NASCAR Bank of America Roval 400 Confermato USA

11-13 ottobre JUDO Grand Slam Brasilia Confermato Brasilia (Brasile)

12-18 ottobre TENNIS WTA Premier Mandatory Pechino Confermato Pechino (Cina)

15-18 ottobre CANOA VELOCITA’ Europei Confermato Bascov (Romania)

15-18 ottobre GOLF European Tour – BMW PGA Championship Confermato Virginia Water (Gran Bretagna)

15-18 ottobre GOLF PGA Tour – The CJ Cup Confermato Jeju Island (Corea del Sud)

15-18 ottobre RALLY Rally Germania Da confermare Germania

16-18 ottobre CANOA SLALOM Coppa del Mondo Confermato Tacen (Slovenia)

16-18 ottobre MOTOGP GP Aragon Confermato Aragon (Spagna)

17 ottobre ATLETICA Mondiali mezza maratona Confermato Gydnia (Polonia)

17 ottobre ATLETICA Diamond League Confermato Cina (città da definire)

17-18 ottobre ATLETICA Campionati Italiani Confermato Modena (Italia)

17-18 ottobre GINNASTICA ARTISTICA Serie A, terza tappa Confermato Sede da definire (Italia)

18 ottobre CICLISMO SU STRADA Giro delle Fiandre Confermato Belgio

18 ottobre MOTOCROSS GP Fiandre Confermato Lommel (Belgio)

18 ottobre NASCAR Hollywood Casino 400 Confermato USA

19-25 ottobre TENNIS WTA Premier5 Wuhan Confermato Wuhan (Cina)

19-25 ottobre TENNIS WTA International Nanchang Confermato Nanchang (Cina)

20 ottobre-8 novembre CICLISMO SU STRADA Vuelta di Spagna Confermato Spagna

21 ottobre CICLISMO SU STRADA Brugge-De Panne Confermato Belgio

21 ottobre MOTOCROSS GP Limburgo Confermato Lommel (Belgio)

22-24 ottobre JUDO Grand Slam Abu Dhabi Confermato Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

22-25 ottobre GOLF PGA Tour – Zozo Championship Confermato Chiba (Giappone)

23-25 ottobre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (boulder, speed) Confermato Chongqing (Cina)

23-25 ottobre CICLISMO SU STRADA Tour of Chongming Island (femminile) Confermato Cina

23-25 ottobre MOTOGP GP Teruel Confermato Aragon (Spagna)

25 ottobre ATLETICA Maratona di Venezia Confermato Venezia (Italia)

25 ottobre CICLISMO SU STRADA Parigi-Roubaix Confermato Francia

25 ottobre GINNASTICA RITMICA Serie A, Final Six Confermato Sede da definire (Italia)

25 ottobre INDYCAR St. Petersburg Confermato USA

25 ottobre MOTOCROSS GP Lommel Confermato Lommel (Belgio)

25 ottobre NASCAR AAA Texas 500 Confermato USA

26 ottobre-1 novembre TENNIS WTA Premier Zhengzhou Confermato Zhengzhou (Cina)

26 ottobre-1 novembre TENNIS WTA International (da definire) Confermato Sede da definire

28 ottobre-1 novembre CICLISMO SU STRADA Bretagne Ladies Tour (femminile) Confermato Francia

29 ottobre-1 novembre GOLF WGC HSBC Champions Confermato Shanghai (Cina)

29 ottobre-1 novembre GOLF PGA Tour – Bermuda Championship Confermato Southampton (Bermuda)

30 ottobre-1 novembre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (boulder, speed) Confermato Wujiang (Cina)

31 ottobre-1 novembre GINNASTICA RITMICA Campionati Italiani Assoluti Confermato Sede da definire (Italia)

NOVEMBRE

1° novembre MOTOCROSS GP Trentino Confermato Pietramurata (Italia)

1° novembre NASCAR First Data 500 Confermato USA

2-8 novembre TENNIS WTA Premier Mosca Confermato Mosca (Russia)

2-8 novembre TENNIS WTA Premier Tokyo Confermato Tokyo (Giappone)

5-8 novembre GOLF PGA Tour – Houston Open Confermato Houston (USA)

5-10 novembre CICLISMO SU STRADA Tour of Guangxi Confermato Cina

6-8 novembre CANOA SLALOM Coppa del Mondo Confermato Pau (Francia)

6-8 novembre CICLISMO SU STRADA Madrid Challenge by La Vuelta (femminile) Confermato Spagna

6-8 novembre MOTOGP GP d’Europa Confermato Valencia (Spagna)

6-8 novembre SUPERBIKE GP Misano Da confermare Misano (Italia)

7-8 novembre GINNASTICA ARTISTICA Campionati Italiani Assoluti Confermato Sede da definire (Italia)

8 novembre NASCAR Playoff Championship Confermato USA

9-15 novembre TENNIS WTA Finals Confermato Shenzhen (Cina)

10 novembre CICLISMO SU STRADA Tour of Guangxi (femminile) Confermato Cina

12-15 novembre GOLF The Masters Confermato Augusta (USA)

13-15 novembre MOTOGP GP Comunitat Valenciana Confermato Valencia (Spagna)

16-22 novembre TENNIS WTA Elite Trophy Confermato Zhuhai (Cina)

19-22 novembre RALLY Rally Giappone Da confermare Giappone

19-22 novembre GOLF PGA Tour – The RSM Classic Confermato Sea Island (USA)

20-29 novembre ARRAMPICATA SPORTIVA Europei Confermato Mosca (Russia)

22 novembre GINNASTICA ARTISTICA Serie A, Final Six Confermato Sede da definire (Italia)

22 novembre MOTOCROSS GP Argentina Confermato Neuquen (Argentina)

23-29 novembre TENNIS WTA International Guangzhou Confermato Guangzhou (Cina)

26-29 novembre GINNASTICA RITMICA Europei Confermato Kiev (Ucraina)

29 novembre ATLETICA Maratona di Firenze Confermato Firenze (Italia)

DICEMBRE

3-6 dicembre GOLF PGA Tour – Mayakoba Golf Classic Confermato Playa del Carmen (Messico)

3-6 dicembre GOLF PGA Tour – Hero World Challenge Confermato New Providence (Bahamas)

4-6 dicembre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo (lead, speed) Confermato Xiamen (Cina)

9-13 dicembre GINNASTICA ARTISTICA Europei maschili Confermato Baku (Azerbaijan)

11-13 dicembre GOLF PGA Tour – QBE Shooutout Confermato Naples (USA)

11-13 dicembre JUDO Grand Slam Tokyo Confermato Tokyo (Giappone)

12-20 dicembre LOTTA Mondiali Da confermare Belgrado (Serbia)

17-20 dicembre GINNASTICA ARTISTICA Europei femminili Confermato Baku (Azerbaijan)

Foto: Lapresse