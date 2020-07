Playoff Serie C calcio 2020: definiti gli accoppiamenti. Entrano Juventus U23, Renate, Carpi e Monopoli

La Lega Pro ha ufficializzato gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Entreranno in gioco le terze classificate dei tre gironi ovvero Renate, Carpi, Monopoli e la Juventus U23, in quanto vincitrice della Coppa Italia di categoria. Gli accoppiamenti sono i seguenti: Monopoli-Ternana, Juventus U23-Padova, Carpi-Alessandria, Renate-Novara, Potenza-Triestina. Si giocheranno partite secche, le cinque vincitrici si uniranno a Carrarese, Padova, Bari (seconde classificate dei tre gironi) che sono già ammesse al prossimo turno. In palio l’ultima promozione in Serie B.

Foto: Lapresse