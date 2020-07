Calcio, Serie A 2020: il Genoa batte la SPAL per 2-0 e conquista tre punti di platino

Il Genoa ha vinto un importante scontro salvezza contro la SPAL per 2-0 nel match valido per la 32ma giornata della Serie A di calcio. I liguri sono passati in vantaggio grazie al gol siglato nel primo tempo al 24′ da Pandev, poi però Iago Falque ha fallito il rigore del 2-0 al 35′. Il raddoppio è arrivato nella ripresa con la punizione di Schone al minuto 54. I rossoblu scavalcano così il Lecce e si portano al quartultimo posto provvisorio.

Nel primo tempo il Genoa parte bene ed al 24′ passa con Pandev, che dopo una bella azione d’intesa con Iago Falque esplode da posizione angolata la conclusione che vale l’1-0. Al 35′ i padroni di casa hanno l’occasione di allungare: ingenuo fallo di Reca e Iago Falque si presenta sul dischetto, ma Letica intuisce la conclusione e para in due tempi, salvando il risultato.

Nella ripresa il Genoa chiude il discorso al 54′: punizione dal limite di Schone che batte Letica e 2-0 che spiana la strada ai liguri. Le sostituzioni nella seconda parte della frazione non hanno l’effetto sperato per gli estensi, che non riescono a riaprire la contesa e vedono avvicinarsi lo spettro della retrocessione. Il Grifone invece ora ha due punti di margine sul Lecce, terzultimo.

Foto: LaPresse