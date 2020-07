Liga 2020: Athletic Bilbao-Real Madrid 0-1. Sergio Ramos decide dal dischetto

La 34ma giornata de LaLiga 2019-2020, il massimo campionato spagnolo di calcio, vede il successo esterno del Real Madrid a Bilbao, con l’Athletic che viene sconfitto per 0-1 a causa del rigore realizzato al 72′ da Sergio Ramos ed assegnato per fallo su Marcelo. Il Real va momentaneamente a +5 sul Barcellona, che stasera sarà impegnato in casa del Villarreal.

Nel primo tempo l’inizio è scoppiettante: al 4′ Benzema nel cuore dell’area di rigore non riesce ad agganciare un bel passaggio, mentre dall’altro lato al 6′ Williams conclude a botta sicura ma è murato da un difensore avversario. Al 17′ è Raul Garcia a scaldare i guantoni a Courtois con un colpo di testa, risponde al 22′ per il Real Rodrygo con un’inzuccata di poco alta. Dopo il giallo a Raul Garcia, nel recupero Benzema, ancora di testa, non inquadra di poco lo specchio della porta. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa non vede gradi emozioni fino all’episodio che spacca il match: al 72′ Marcelo subisce fallo in area, l’arbitro inizialmente lascia giocare, poi viene richiamato al VAR ed assegna il rigore. Simon intuisce ma non riesce a toccare il pallone calciato dal dischetto da Ramos, che sigla il gol dello 0-1. I gialli a Dani Garcia, Muniain, Berchiche, Ramos e Casemiro e la consueta girandola di cambi nel finale sono le uniche altre annotazioni di rilievo, dato che l’Athletic non riesce a rendersi pericoloso, anzi al minuto 88 Benzema sfiora lo 0-2 chiamando al grande intervento Simon. Finisce così 0-1.

Foto: LaPresse