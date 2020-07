Basket, ufficiale il passaggio di Luis Scola alla Pallacanestro Varese

Ora è ufficiale, Luis Scola è un giocatore della Pallacanestro Varese. Da giorni, ormai, si susseguivano i rumors su un approdo della leggenda argentina tra le file della nobile società lombarda. Una firma dal sapore romantico quella tra Scola, giocatore che per un ventennio a incantato gli appassionati di basket europeo e statunitense con le sue giocate, e una squadra, Varese, che nel secolo scorso ha sovente recitato il ruolo di grande della pallacanestro nostrana.

Andrea Conti, General Manager della Pallacanestro Openjobmetis Varese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, riportate sul sito del sodalizio lombardo, sulla presa della sua squadra: “Siamo orgogliosi di poter aggiungere alla già gloriosa storia di Pallacanestro Varese un giocatore del calibro di Luis Scola. Crediamo fortemente che la sua presenza possa servirci sia in campo, da un punto di vista tecnico, che, soprattutto, fuori, grazie alle sue innate doti carismatiche e di leadership che ha sempre dimostrato. Anche in questo caso, è d’obbligo il ringraziamento nei confronti della proprietà, composta da “Varese nel Cuore” ed “Il Basket Siamo Noi”, il gruppo “Orgoglio Varese” e tutti gli sponsor che gravitano intorno al nostro mondo“.

Loading...

Loading...

Scola, sedici anni fa decisivo nel trionfo olimpico dell’Argentina ad Atene 2004, era sbarcato l’anno scorso in Italia, dopo un Mondiale da protagonista, tra le file dell’Olimpia Milano. Nonostante l’età avanzata, il sudamericano si era dimostrato ancora un cestista capace di fare la differenza sia in campionato che in Eurolega. Con un fuoriclasse di questo rango a roster, Varese può certamente puntare ai playoff nella prossima stagione.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo