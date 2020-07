Basket, Luis Scola: “La storia di Varese uno dei motivi per cui sono qua”

Lo sbarco di Luis Scola a Varese è stato, senza ombra di dubbio, il colpo dell’estate per il sodalizio lombardo. Il veterano argentino, che verosimilmente giocherà fino al 2022 per poter prendere parte alle Olimpiadi, non è solo un nome che dà una certa visibilità, ma, nonostante i quarant’anni, è anche un giocatore validissimo, il quale, oltretutto, in virtù del fatto che la sua squadra gioca solo una volta a settimana, potrà gestire al meglio le sue energie, evitendo il rischio, che avrebbe corso con un sodalizio che fa le coppe, di arrivare scarico a fine stagione a causa del doppio appuntamento.

Varese ha presentato Scola ieri sera e la leggenda argentina ne ha approfittato per rilasciare la sua prima intervista da giocatore del glorioso sodalizio lombardo. Queste le sue parole riportate dal sito della sua nuova squadra: “Sono estremamente felice per le belle parole che ho appena ricevuto. È bello per me essere in una squadra importante e gloriosa come Varese e non nascondo che questa sia una delle ragioni per cui sono qui. Sono alla fine della mia carriera ma credo che questo sia il posto perfetto per me. Ho parlato con Gabriel Fernandez e con altri giocatori che sono stati qui e tutti mi hanno parlato molto bene della città, della squadra e dei tifosi biancorossi. La gente si aspetta molto da me? Sono contento e sono certo che faremo sempre il massimo. Conosco molti miei futuri compagni perché tanti di loro giocavano in Serie A anche l’anno scorso. So che daremo il 100% per raggiungere tutti i nostri obiettivi; ovviamente non siamo al livello delle Top Team come, ad esempio, Olimpia o Virtus o Fortitudo, ma sono certo che diremo la nostra. Non appena cominceremo a giocare, comunque, il nostro valore sarà ancora più chiaro“.

Credit: Ciamillo