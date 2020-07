Basket, Davide Alviti lascia Treviso e si accasa a Trieste. Il sodalizio della Marca, nel mentre, annuncia Tyler Cheese

Secondo quanto riporta Sportando, Davide Alviti, ala azzurra di due metri classe 1996, è in procinto di lasciare la De Longhi Treviso per accasarsi all’Allianz Pallacanestro Trieste. Alviti è reduce da una stagione da 5,4 punti e 2 rimbalzi di media. Una rinuncia dovuta quella del sodalizio della Marca ad Alviti, dato che Treviso, come annuncia la squadra stessa sul suo sito ufficiale, ha deciso di completare la campagna acquisti con la presa della guardia statunitense Tyler Cheese, rookie classe 1996 da Akron che nell’ultima stagione passata al college ha fatto registrare medie di 15,7 punti a partita e 3,4 assist.

Cheese ha avuto modo anche di rilasciare le sue prime dichiarazioni da giocatore di Treviso, queste le sue parole: “Sono estremamente felice di aver firmato con Treviso per la mia prima stagione da “senior”, per me è un anno importante, si corona il sogno di diventare professionista, era il mio obiettivo da quando ho iniziato a giocare a basket da bambino. Ho scelto Treviso perché penso che sia la squadra giusta dove iniziare, una lega di alto livello e un ambiente di qualità, sarà un grande stimolo per me. L’Italia è un campionato davvero competitivo e penso che sarà un bel banco di prova, dovrò lavorare sodo per adattarmi a un basket diverso e diventare un giocatore migliore. Mi sento pronto per imparare tanto e aiutare la squadra nel miglior modo possibile! Il mio ruolo? mi vedo come “combo” a 360°, mi piace creare in campo sia per me stesso che per i compagni, sono un mancino “scaltro” e cercherò di fare il possibile per aiutare la squadra a vincere il più possibile, mettendoci tutto me stesso!”

Credit: Ciamillo