Atletica, Usain Bolt: “Potrei tornare se il mio allenatore me lo chiedesse”. Il Fulmine ci ripensa?

“Non ho intenzione di rimettermi a gareggiare ma se il mio coach me lo proponesse non potrei dirgli di no. E lo farei perché ho troppa fiducia in lui. Se ci credesse davvero, gli darei credito e comincerei a pensarci“. Parole di Usain Bolt, rilasciate in un’intervista video a Variety. Il più forte velocista di tutti i tempi, detentore dei record del mondo su 100 metri (9.58) e 200 metri (19.19), si è ritirato dopo i Mondiali 2017 e successivamente ha provato l’avventura nel calcio senza particolari fortune. L’icona dell’atletica leggera non si fa vedere in pista da tre anni ma è indimenticato nel cuore di tutti gli appassionati, ancora fiduciosi su un suo grandioso ritorno in attività a 33 anni.

Il giamaicano ritornerebbe ad allenarsi seriamente soltanto se Glen Mills, ex CT della Nazionale, glielo chiedesse a gran voce. Il 71enne si rivolgerà al Fulmine, capace di vincere otto ori alle Olimpiadi e undici titoli iridati? Usain Bolt ha proseguito: “Si gasa da morire quando mi rivede nei pressi di una pista, per questo cerco di stare alla larga il più possibile“. Il caraibico è diventato papà della piccola Olympia Lightning lo scorso 17 maggio: “Essere genitore è ben più difficile che centrare un primato del mondo. Nella sua prima settimana di vita mi sono ammalato, perché avevo paura di addormentarmi e così non ho chiuso occhio. Adesso, per fortuna, ho imparato a modificare le abitudini“. E se il Fulmine tornasse a correre per prepararsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo rinviate al prossimo anno?

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse