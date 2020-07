Atletica, Gianmarco Tamberi salta 2.27 a Rieti. Poi tre nulli interessanti a 2.31

Gianmarco Tamberi ha saltato 2.27 metri allo Stadio Guidobaldi di Rieti, a margine della Fastweb Cup 2020. L’azzurro si era presentato nella località laziale con l’obiettivo di migliorare il 2.30 stampato domenica scorsa ad Ancona ma non è riuscito nell’impresa. Il ribattezzato Halfshave ha superato l’asticella al secondo tentativo dopo essersi lasciato alle spalle con estrema disinvoltura 2.15 e 2.22. Ha poi cercato 2.31 per issarsi in solitaria in testa alle liste mondiali stagionali, la seconda e la terza prova sono state estremamente interessanti ma purtroppo sono arrivati dei nulli per il già Campione d’Europa.

Il marchigiano, su questa pedana capace di volare a 2.36 ormai quattro anni fa, ha commentato la sua prova ai microfoni della Fidal: “Sono venuto qui per saltare qualcosa in più di quello che ho sbagliato, non posso tornare a casa soddisfatto. Mi dispiace non aver regalato una prestazione all’altezza”. Ora Gianmarco Tamberi si prenderà qualche giorno di riposo e successivamente preparerà le prossime gare, l’obiettivo stagionale è il Golden Gala previsto a settembre.

stefano.villa@oasport.it

Foto: COLOMBO/FIDAL