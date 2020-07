Atletica, Davide Re è il secondo all-arounder italiano di sempre: 75.93 nel combinato, a un passo da Mennea

Davide Re si è scatenato sabato scorso al grande rientro in gara dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Il primatista italiano dei 400 metri (44.77 lo scorso anno) è sceso in pista a Rieti, cimentandosi su 100 e 200 metri: sono distanze poco frequentate dal ligure che però ha battuto un doppio colpo di rilievo, siglando due personali di lusso e palesando un’ottima condizione atletica. Il 27enne prima ha timbrato 10.47 sul rettilineo e, un’oretta dopo, ha pennellato il “dritto-curva” in 20.69. I britannici, grandi cultori dell’atletica leggera, hanno coniato il termine di all-arounder per quegli atleti capaci di distinguersi nelle tre distanze veloci: 100, 200, 400. E Davide Re è indubbiamente uno speciale combinatista come fa notare il sito della FIDAL: 10.47+20.69+44.77, totale di 75.93 secondi sommando tutti i tempi.

L’azzurro è il secondo italiano di tutti i tempi in questa speciale graduatoria, appena alle spalle del mitico Pietro Mennea: la Freccia del Sud sfrecciò in 10.01 sui 100 metri (fino a due anni fa era record nazionale), fu sublime sui 200 metri (il suo 19.72 è ancora adesso record europeo) mentre in una delle sue rare capatine sui 400 si spinse fino a 45.87, per un totale di 75.60. Davide Re è il secondo italiano a scendere sotto i 76”, soglia soltanto toccata da Matteo Galvan (76.00 per l’ex primatista del giro di pista) e sfiorata da Andrew Howe (76.25 per il già argento iridato nel salto in lungo).

CLASSIFICA MIGLIORI AZZURRI “ALL-AROUNDER (100+200+400):

Pietro Mennea 10.01 + 19.72 + 45.87 = 75.60

Davide Re 10.47 + 20.69 + 44.77 = 75.93

Matteo Galvan 10.38 + 20.50 + 45.12 = 76.00

Andrew Howe 10.27 + 20.28 + 45.70 = 76.25

Pierfrancesco Pavoni 10.22 + 20.38 + 45.71 = 76.31

Mauro Zuliani 10.39 + 20.72 + 45.26 = 76.37

Alessandro Attene 10.48 + 20.57 + 45.35 = 76.40

