Alex Zanardi, i medici: “Non vi saranno nuovi bollettini in assenza di significative novità”

Secondo quanto riportato da Rai Sport, rimangono stabili le condizioni di Alex Zanardi, che è sempre in coma farmacologico, secondo quanto riferito dai medici del nosocomio di Siena, dove resta ricoverato in terapia intensiva dopo il terzo intervento maxillo-facciale e neurochirurgico che ha subito ieri per la ricostruzione cranio-facciale e la stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato dopo il gravissimo incidente patito lo scorso 19 giugno.

Zanardi, fanno sapere i medici, rimane sedato, ventilato meccanicamente e sono stabili le sue condizioni cardio-respiratorie e metaboliche, anche se il quadro neurologico rimane grave. I dottori inoltre annunciano che continueranno a non esserci nuovi bollettini medici in assenza di significative novità.

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram 43

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse