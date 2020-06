Zanardi, ultimo bollettino: “Nuovo intervento, condizioni gravi dal punto di vista neurologico”

Giungono novità relativamente alle condizioni di Alex Zanardi, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Il campione nostrano, vittima di un bruttissimo incidente venerdì 19 giugno su handbike, andandosi a schiantare contro un camion, si è sottoposto a un nuovo intervento al cervello dopo aver valutato una Tac di controllo. Le sue condizioni, purtroppo, restano gravi dal punto di vista neurologico, mentre sono stabili i parametri cardio-respiratori e metabolici.

Come precisato nel bollettino dal direttore sanitario dell’Aou Senese, Roberto Gusinu: “L’intervento effettuato rappresenta uno step che era stato ipotizzato dall’équipe. I nostri professionisti valuteranno giorno per giorno l’evolversi della situazione, in accordo con la famiglia il prossimo bollettino sarà diramato tra circa 24 ore” (fonte: gazzetta.it). A questo punto non resta che attendere e la lotta per la vita di Alex continua.

Foto: LaPresse