VIDEO Cristiano Ronaldo gol in Genoa-Juventus: CR7 parte da centrocampo e tira una cannonata dalla distanza!

Cristiano Ronaldo ha segnato un bellissimo gol in Genoa-Juventus, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2020. L’attaccante portoghese, con i bianconeri avanti per 1-0 dopo il sigillo di Paulo Dybala, ha preso palla poco oltre la metà campo ed è andato via in progressione, è arrivato al limite dell’area di rigore e ha tirato un’autentica cannonata con la quale ha battuto Perin: 2-0 firmato da CR7 e vittoria fondamentale per i bianconeri, ora a +4 sulla Lazio nella tiratissima lotta per la conquista dello scudetto. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo in Genoa-Juventus.

VIDEO GOL CRISTIANO RONALDO IN GENOA-JUVENTUS:

Ronaldo’dan acayip bi füze pic.twitter.com/s5ikS9TW5h — Osman demir (@osmardemin) June 30, 2020

Foto: Lapresse