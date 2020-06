Triathlon, confermate le date degli Europei 2020 su distanza olimpica: si gareggia dal 27 al 30 agosto in Estonia

L’ETU, la Federazione europea di triathlon ha confermato le date degli Europei senior 2020 su distanza olimpica: si gareggerà a Tartu, in Estonia, dal 27 al 30 agosto. Erano invece già stati annullati in precedenza gli Europei senior 2020 su distanza sprint, che si sarebbero dovuti tenere a Malmoe, in Svezia.

Così il presidente della Federazione estone, Margus Lepik: “Tartu, insieme alla città di Otepää, è lieta di ospitare i Campionati Europei 2020 su distanza olimpica di triathlon. Saranno 4 giorni di gare entusiasmanti, dove verranno incoronati i campioni europei élite. Tutto il nuoto sarà nel lago Pühajärve, uno dei più grandi laghi dell’Estonia. La temperatura dell’acqua in quel periodo dell’anno è generalmente di 20-22°C. Le frazioni di bici e corsa accompagneranno gli atleti attraverso le strade di Otepää“.

Il presidente di Triathlon Europe, Renato Bertrandi, afferma: “Siamo lieti di annunciare che, anche in un periodo così difficile, organizzeremo la 36ma edizione del Campionato Europeo in Estonia. Ci impegniamo a fornire ai nostri atleti l’opportunità di tornare alle gare, dare un senso a tutto il duro allenamento di questa stagione e non perdere lo slancio del nostro sport“.

Foto: Valerio Origo