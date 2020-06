Rugby, Top 12: il Petrarca Padova punta sui giovani

Negli scorsi mesi erano in tanti a Padova ad essere preoccupati per i movimenti di mercato che stavano coinvolgendo lo storico club veneto di rugby. Tanti, troppi, gli addii di peso, le colonne portanti di una squadra che con Andrea Marcato era tornata a conquistare lo Scudetto nella stagione 2017-2018. Negli ultimi giorni, dopo le voci in uscita, ecco quelle in entrata, e l’ex mediano d’apertura dell’Italia avrà a disposizione un gruppo di qualità, ma anche con l’entusiasmo dei giovani.

Sette, infatti, i colpi annunciati dal club di Andrea Banzato, che ha puntato sia su campioni dalla comprovata esperienza sia su giovanissimi da lanciare nel massimo campionato italiano. I primi nomi sono stati quelli di Matteo Maria Panunzi, nato a Roma il 12 maggio 1997, mediano di mischia proveniente dal Valorugby e con esperienze in Pro 14 con le Zebre; Federico Pavesi, pilone destro, nato il 25 aprile 1996 e proveniente dal Rovigo; Dario Schiabel, trequarti centro, nato il 20 marzo 1997, proveniente dal San Donà e con esperienze anche nell’Italseven; e Tito Tebaldi, mediano di mischia/estremo, nato il 23 settembre 1987, proveniente dal Benetton Treviso e con 36 caps con l’Italia.

Esperienza, dunque, ma anche gioventù. Ieri, infatti, sono stati annunciati gli arrivi anche di Giacomo Bonfiglio, nato a Rho (Milano) il 31 maggio 1997, un metro e 98 per 117 chili, seconda linea proveniente dal Viadana, ma soprattutto Lorenzo Cannone, nato a Firenze il 28 gennaio 2001, un metro e 90 per 102 chili, numero otto e fratello di Niccolò Cannone, ex del Petrarca ed ora al Benetton Treviso; Mattia Ferrarin, nato a San Vito al Tagliamento (Pordenone) il 27 aprile 2001, mediano di apertura cresciuto nelle giovanili del Petrarca.

Foto: Luigi Mariani – LPS