Tennis, Novak Djokovic e sua moglie Jelena senza sintomi. Prossimo test il 7 luglio

Novak Djokovic è sempre oggetto di tante attenzioni e, visti i contenuti, ne avrebbe fatto volentieri a meno. Tante le critiche nei confronti di Nole, ideatore dell’Adria Tour 2020, mini-circuito di tennis (esibizione) pensato per dare un segnale di ripresa. L’esito è stato opposto e la mancanza di prevenzione relativamente ai contagi è costata le positività di tennisti e addetti ai lavori. Djokovic stesso non ha fatto eccezione. Da giorni il n.1 del mondo è nell’occhio del ciclone e neanche contro Roger Federer e Rafael Nadal in grande spolvero è stato messo così sotto pressione.

Notizie, però, arrivano sul suo conto. Ebbene, secondo il sito Sport Klub, Nole e sua moglie Jelena non avrebbero sintomi del Covid e sono in attesa di nuovo test che potrebbe essere effettuato il 7 luglio. Attualmente sono in isolamento. Uno spiraglio di luce dopo tanto buio? Forse sì. Se lo augura in primis Djokovic criticato ben oltre le proprie responsabilità, visto l’avallo degli asset governativi in Serbia e in Croazia, considerando le tappe dell’Adria Tour a Belgrado e a Zara.

Foto: LaPresse