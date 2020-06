Tennis, Johanna Konta: “E’ triste non poter giocare quest’anno, il mio sogno è quello di vincere uno Slam”

Il tennis sta provando piano piano a ripartire nonostante le difficoltà. Johanna Konta, numero 14 del ranking Wta, è convinta che non si riprenderà in questa stagione. In un’intervista ha raccontato anche del suo grande desiderio di vincere uno Slam, magari Wimbledon, il torneo alla quale è maggiormente legata.

“Adoro giocare a Wimbledon. Vincere il torneo è il mio obiettivo da quando sono una ragazzina. E’ triste che non potremo giocare quest’anno. Ma questo non cambia nulla nel fatto che sono determinata a diventare una campionessa Slam un giorno. Non smetterò mai di lottare per questo traguardo”.

La britannica ha poi spostato il focus sulle Olimpiadi di Tokyo. L’evento a cinque cerchi si terrà nel 2021, spostato di un anno rispetto alla data originaria a causa dell’emergenza Covid-19. La 29enne è convinta che anche in quel caso potrebbe giocarsi le sue carte con l’intento di raggiungere il podio. In particolare, la numero 14 del mondo, si definisce fortunata rispetto a quegli atleti che lavorano per un quadriennio e poi vedono sfumare l’obiettivo a pochi mesi dall’inizio.

“Per quanto riguarda le olimpiadi non sono troppo dispiaciuta”. i sento fortunata rispetto a chi si allena per un ciclo di quattro anni. Deve essere dura per loro aspettare un altro anno. I tennisti sono fortunati ad avere quattro grandi eventi annuali”.

Foto: LaPresse