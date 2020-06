Tennis, il padre di Djokovic: “E’ stato Dimitrov a trasmettere il virus”

Il padre di Novak Djokovic è intervenuto su quanto accaduto all’Adria Tour, la manifestazione fortemente voluta dal numero 1 del mondo ma interrotta a causa della positività di molti giocatori e addetti ai lavori, tra i quali anche il campione serbo e la moglie Jelena.

Srdjan Djokovic, in un’intervista rilasciata a Rtl Serbia, ha attaccato direttamente Grigor Dimitrov. Sarebbe, a suo dire, proprio il giocatore bulgaro ad aver contagiato il figlio e gli altri tennisti: “Non sappiamo dove l’abbia preso, ma l’ha trasmesso. Ha fatto molto male a Novak, alla Croazia, alla Serbia e alla mia famiglia. Avrebbe dovuto essere testato nel suo Paese di origine“.

Un’accusa molto forte, che va ad unirsi ad un coro di polemiche che ha investito il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, il quale si è immediatamente scusato con il pubblico e con i colleghi per quanto accaduto, visto che è stato proprio lui il promotore della manifestazione.

“Mi scuso profondamente con tutti quelli ai quali il torneo ha causato danni – ha scritto in un comunicato il campione serbo -. Tutto quello che abbiamo fatto io e gli organizzatori nell’ultimo mese lo abbiamo fatto con intenzioni sincere e con tutto il cuore. Credevamo che il torneo rispondesse a tutte le prescrizioni sanitarie, e che la nostra regione fosse in una situazione abbastanza buona. Ci siamo siamo sbagliati, era troppo presto. Non posso descrivere quanto mi dispiace per ogni singolo caso di contagio“.

Foto: LaPresse