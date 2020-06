Tennis, Campionati Italiani 2020: calendario 24 giugno. Programma, orari, tv delle partite: Sonego, Nardi e Cocciaretto in scena

E’ stato da poco rilasciato l’ordine di gioco delle partite in programma domani ai Campionati Italiani Assoluti 2020 che si stanno svolgendo a Todi. Debutta il tabellone principale femminile, che a differenza di quello maschile è ridotto a 16 giocatrici, contro i 32 degli uomini.

Dopo che il programma odierno è stato sconvolto dall’infinita lunghezza dell’incontro Dalla Valle-Passaro (oltre tre ore), Lorenzo Sonego e Luca Nardi debuttano nella mattina di domani, rispettivamente contro Andrea Pellegrino e Federico Arnaboldi. Ci si dovrà in qualche modo sdoppiare, poiché i due incontri avranno un’alta percentuale di svolgimento contemporaneo. Il tabellone femminile debutta subito con uno dei suoi grandi nomi, quello rampante di Elisabetta Cocciaretto, all’esordio contro Camilla Scala. Sono quattro gli incontri del primo turno femminile previsti in questo mercoledì che prosegue nel far ripartire il tennis italiano.

Domani, mercoledì 24 giugno, si terrà la terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2020. Sarà possibile seguire gli incontri del Centrale in diretta tv (simulcast) su Sky Sport Arena (canale 204) e SuperTennis, oltre che in streaming su Sky Go e su sito e social della tv federale. SuperTennis, inoltre, trasmetterà in streaming sulla propria pagina Facebook le immagini provenienti dal Grandstand. OA Sport offrirà inoltre le DIRETTE LIVE scritte dei match Sonego-Pellegrino e Nardi-Federico Arnaboldi.

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS 2020 – 24 GIUGNO

CAMPO CENTRALE

Ore 10.00 – Scala-Cocciaretto (1T donne)

A seguire – Sonego-Pellegrino (1T uomini)

A seguire – Giustino-Bega (2T uomini)

Non prima delle 14:45 – Ferrando-Trevisan (1T donne)

A seguire – Darderi-Gaio (2T uomini)

A seguire – J. Berrettini-A. Arnaboldi (2T uomini)

GRANDSTAND

Ore 10.00 – Caregaro-Rosatello (1T donne)

A seguire – Nardi-F. Arnaboldi (1T uomini)

A seguire – Bronzetti-Delai (1T donne)

Non prima delle 14.45 – Fonio-Dalla Valle (2T uomini)

CAMPO 1

Ore 10.00 – Fossa Huergo-Giovine (qualificazioni femminili)

A seguire – Di Sarra-Brancaccio (qualificazioni femminili)

CAMPIONATI ITALIANI 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena e SuperTennis (Campo Centrale)

DIRETTA STREAMING – Sky Go (Campo Centrale) e sito e Facebook di SuperTennis (Centrale + Grandstand)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport (Sonego-Pellegrino e Nardi-F. Arnaboldi)

