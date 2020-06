Tennis, Andy Murray critica il nuovo calendario: il britannico salta il Western & Southern Open?

A margine della Battle of the Brits, torneo di esibizione organizzato in Gran Bretagna, Andy Murray ha espresso la propria opinione in merito al nuovo calendario ATP, non nascondendo numerose perplessità su di esso. Il tennista scozzese, sconfitto in semifinale da Daniel Evans, ha mostrato un buon livello di tennis durante questa settimana e si sta preparando per la ripresa della stagione. L’ex numero 1 del mondo ha già fatto intendere che potrebbe non partecipare al Western & Southern Open, il Masters 1000 che solitamente si disputa a Cincinnati ma che per quest’anno sarà giocato a New York.

“Non è possibile e non è sicuro, dal mio punto di vista, giocare la finale o persino una semifinale o un quarto di finale a New York e poi ritrovarsi il martedì a Madrid, in altura, su un campo in terra battuta dove i tennisti non giocano da molto tempo” ha dichiarato Murray. “Molti top player non parteciperanno ad alcuni degli eventi più importanti. Io stesso preferirei giocare a Washington (dal 17 agosto, ndr) e saltare l’evento della settimana precedente allo US Open (si riferisce al Western & Southern Open traslocato a New York, ndr)“.

Il trentatreenne nato a Glasgow, che attualmente occupa la posizione numero 129 del ranking ATP, nutre alcuni dubbi anche riguardo al meccanismo delle classifiche: “Potrebbe essere il caso di introdurre un ranking biennale per il momento, in modo tale che i ragazzi che hanno fatto bene lo scorso anno e non sono nelle condizioni ideali di difendere i loro punti non siano troppo penalizzati”.

