Tennis, Adria Tour 2020 cancellato a causa dei casi positivi di Novak Djokovic e degli altri giocatori

Termina come si poteva immaginare il mini-circuito dell’Adria Tour 2020. La manifestazione, volta ad avvicinare il pubblico nuovamente al tennis nei territori balcanici, purtroppo ha avuto gli effetti contrari. Le mancate prevenzioni relativamente alla problematica del Covid-19 sono costate caramente e i casi positivi di Novak Djokovic, di Grigor Dimitrov, di Borna Coric e di Viktor Troicki (tra i giocatori) lo stanno a dimostrare.

Per questo, la competizione, che avrebbe dovuto prevedere le ultime apparizioni in Bosnia a Banja Luka (3-4 luglio) e a Sarajevo (5 luglio), non andrà oltre gli appuntamenti a Belgrado (Serbia) e a Zara (Croazia) per quanto è accaduto. Un epilogo molto triste e deludente, viste le intenzioni anche lodevoli di Djokovic e del proprio entourage. Tuttavia, il modo nel quale è stato gestito l’evento, con l’avallo dell’asset governativo, alimenta non poche perplessità, visto il contesto particolare in tutti ci troviamo.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse