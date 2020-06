Sport in tv oggi (lunedì 29 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giornata di riposo per la Serie A di calcio in vista del 29° turno che scatterà a partire da domani con i primi anticipi. Il menù odierno è abbastanza scarno di eventi sportivi di rilievo, anche se sarà possibile seguire in serata tutte le partite della 31ma giornata di Serie B tra cui quella tra Benevento e Juve Stabia, con i padroni di casa ormai ad un passo dalla promozione aritmetica nella massima serie. Spazio anche per un match a testa di Premier League e Liga, con il Getafe a caccia dei tre punti in casa con la Real Sociedad per inseguire il sogno Champions. Fari puntati anche sul tennis italiano, con i primi turni maschili della nuova tappa dello ZzzQuil Tennis Tour in quel di Perugia.

PROGRAMMA SPORT IN TV (LUNEDI’ 29 GIUGNO)

18.45 CALCIO (Serie B): Salernitana vs Cremonese – Diretta tv su Rai Sport e DAZN 1 (canale 209 della piattaforma Sky), live streaming su DAZN

21.00 TENNIS (ZzzQuil Tennis Tour Perugia): primo turno, sessione serale – Diretta tv su Sky Sport Collection (canale 205 della piattaforma Sky), live streaming sulla pagina Facebook di Supertennis, su Sky Go e su Now TV

21.00 CALCIO (Premier League): Crystal Palace vs Burnley – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 su Sky Sport), su Sky Sport Football (canale 203 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV

21.00 CALCIO (Serie B): Ascoli vs Crotone – Diretta streaming su DAZN

21.00 CALCIO (Serie B): Benevento vs Juve Stabia – Diretta streaming su DAZN

21.00 CALCIO (Serie B): Chievo vs Frosinone – Diretta streaming su DAZN

21.00 CALCIO (Serie B): Cittadella vs Perugia – Diretta streaming su DAZN

21.00 CALCIO (Serie B): Cosenza vs Trapani – Diretta streaming su DAZN ed in tv su DAZN 1 (canale 209 della piattaforma Sky)

21.00 CALCIO (Serie B): Livorno vs Venezia – Diretta streaming su DAZN

21.00 CALCIO (Serie B): Pescara vs Empoli – Diretta streaming su DAZN

21.00 CALCIO (Serie B): Pordenone vs Entella – Diretta streaming su DAZN

21.00 CALCIO (Serie B): Spezia vs Pisa – Diretta streaming su DAZN

22.00 CALCIO (LaLiga): Getafe vs Real Sociedad – Diretta streaming su DAZN

