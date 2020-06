Sport in tv oggi (giovedì 25 giugno): orari e calendario completo. Come vedere gli eventi in streaming

Come sempre negli ultimi giorni, a prendersi la scena sportiva nella giornata di oggi (giovedì 25 giugno) sarà il calcio. Per la prima volta a partire dalla ripartenza non sono in programma match di Serie A, ma a compensare l’assenza del massimo campionato italiano ci saranno Premier League e Liga spagnola: in Inghilterra spicca Chelsea-Manchester City, mentre nella penisola iberica si disputano due partite del trentunesimo turno (Eibar-Valencia e Betis Siviglia-Espanyol).

Non solo calcio, però. A Todi, infatti, proseguiranno i Campionati Italiani Assoluti di tennis, giunti alla quarta giornata, mentre a Valencia continua senza sosta la fase finale della Liga Endesa: il massimo campionato spagnolo di basket, comunemente noto anche come Liga Acb, offrirà Joventut-Baskonia, Unicaja Malaga-Bilbao e Barcellona-Tenerife. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio il programma odierno, soffermandoci sulle piattaforme tv e streaming sulle quali sarà possibile assistere ai vari eventi.

SPORT IN TV OGGI (25 GIUGNO): ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

Ore 10.15: TENNIS – Campionati italiani, terza giornata – diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e SuperTennis (canale 24 del digitale terrestre); diretta streaming su Sky Go e sui canali social e web di SuperTennis

Ore 15.30 BASKET – Liga Endesa, Joventut Badalona vs Baskonia – diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 CALCIO – Eliteserien (campionato norvegese), Sarpsborg 08 vs Stromsgodset – diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player

Ore 18.30 BASKET – Liga Endesa, Unicaja Malaga vs Bilbao – diretta streaming su DAZN

Ore 19.00 CALCIO – Premier League, Southampton vs Arsenal – diretta tv su Sky Sport Football (canale 203 di Sky); diretta streaming su Sky Go

Ore 19.00 CALCIO – Premier League, Diretta Gol (Southampton-Arsenal & Burnley-Watford) – diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky); diretta streaming su Sky Go

Ore 19.30 CALCIO – Liga spagnola, Eibar vs Valencia – diretta streaming su DAZN

Ore 20.30 CALCIO – Eliteserien (campionato norvegese), Rosenborg vs Bodo/Glimt – diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player

Ore 21.15 CALCIO – Premier League, Chelsea vs Manchester City – diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e su Sky Sport Football (canale 203 di Sky); diretta streaming su Sky Go

Ore 21.30 BASKET – Liga Endesa, Barcellona vs Iberostar Tenerife – diretta streaming su DAZN

Ore 22.00 CALCIO – Liga spagnola, Betis Siviglia vs Espanyol – diretta tv DAZN1 (canale 209 di Sky); diretta streaming su DAZN

