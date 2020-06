Spal-Milan, Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

SPAL-Milan, un match che aprirà ufficialmente il mese di luglio ma che, contemporaneamente, potrebbe già dire molto a livello di stagione intera. I bianco-azzurri, infatti, mercoledì primo luglio ospiteranno alle ore 21.45 il Milan allo stadio Mazza, per una sfida che dovrà obbligatoriamente portare i tre punti, in caso contrario la zona salvezza si allontanerà forse in maniera decisiva.

Per gli emiliani la stagione si sta trasformando sempre più in una lunga discesa verso la retrocessione e le chance per invertire la rotta sono sempre meno. Ieri è arrivato un ko a Napoli che ha lasciato qualche buon segno ai biancoazzurri. Dall’altra parte, invece, i rossoneri vogliono proseguire nella loro rincorsa verso la zona europea. rimpolpata dopo il pesante successo sulla Roma per 2-0. L’Europa League non è distante ed i ragazzi di mister Pioli vogliono proseguire in questa “caccia” grazie anche al ritorno di Ibrahimovic.

Loading...

Loading...

IN TV – SPAL-Milan sarà trasmessa in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A (202)

In Streaming si potrà seguire su SkyGO, mentre OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

PROGRAMMA SERIE A 2019-2020

Mercoledì 1 luglio

Ore 21.45 SPAL-Milan – diretta su Sky Sport Serie A (202)

Replica ore 23.45 su Sky Sport 1 (201)

PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Missiroli, Valdifiori, Castro; Valoti, D’Alessandro, Petagna. All: Di Biagio.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Calhanoglu, Rebic, Leao. All: Pioli.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse