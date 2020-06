Sci alpino, il Consiglio della FIS decide il 2 luglio sulle date dei Mondiali a Cortina. Roda: “Pronti anche nel 2021”

Il grande giorno sta per avvicinarsi: sarà il 2 luglio il riferimento relativamente alla decisione sui Mondiali di sci alpino a Cortina. Come è noto, la rassegna iridata è diventata oggetto di discussione, dopo il clamoroso annuncio di Giovanni Malagò, presidente del CONI, relativo al posticipo della competizione al 2022.

Le novità ora sono che l’Italia sarà rappresentata dal Presidente Flavio Roda nel Consiglio della FIS, in merito alla decisione citata della Federazione internazionale. Come riferisce il sito della FISI, il n.1 della Federazione Italiana Sport Invernali ha avuto confronti con tutti gli stakeholders legati ai Mondiali: dal comitato organizzatore, al CONI, al Governo, alle istituzioni locali agli imprenditori del territorio: “Tutti sono pronti a realizzare un importante evento per l’Italia e noi porteremo in Consiglio questa chiara volontà e la sottoporremo all’attenzione dei rappresentanti delle altre nazioni. L’attività per la realizzazione dell’evento non si è mai fermata e se la decisione del Consiglio sarà quella di proseguire con le date originarie del febbraio 2021, noi lo faremo“.

Una discussione che vedrà quindi tanti temi in ballo, con un punto di riferimento chiaro: organizzazione in sicurezza. Se la scelta dovesse cadere sul 2021, Cortina sarebbe quindi pronta a raccogliere la sfida.

Foto: Fisi-Pentaphoto