Probabili formazioni Milan-Roma Serie A: Pioli punta ancora su Rebic centravanti, diversi ballottaggi ancora in bilico per Fonseca

Si apre col botto alle ore 17.15 il programma odierno della Serie A, in cui andranno in scena le ultime 6 partite valevoli per la 28ma giornata del massimo campionato di calcio maschile italiano. Un San Siro a porte chiuse sarà teatro del big match tra Milan e Roma, entrambe a caccia di punti pesanti rispettivamente per la qualificazione in Europa League e Champions. I rossoneri sono ripartiti forte dopo la lunga sosta con un netto successo esterno a Lecce, mentre i giallorossi hanno fatto molta fatica ad avere la meglio sulla Sampdoria in casa nell’unico match disputato al rientro.

In casa Milan Pioli dovrà ancora fare a meno di Ibrahimovic e Musacchio per problemi fisici, mentre è in dubbio la presenza dal primo minuto di Kjaer in difesa dopo la distorsione al ginocchio rimediata in Puglia. Davanti confermato Rebic prima punta con alle sue spalle Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura, sulle fasce agiranno Theo Hernandez ed uno tra Conti e Calabria. Dall’altra parte Fonseca si affiderà al solito Dzeko in attacco con Under (in alternativa Perez o Kluivert), Pellegrini e Perotti (o Mkhitaryan) sulla trequarti. Mirante in porta al posto dell’infortunato Pau Lopez, i centrali difensivi saranno Mancini e Smalling. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Roma nel dettaglio:

Loading...

Loading...

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA SERIE A

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko

Foto: Lapresse