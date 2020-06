Pattinaggio artistico a rotelle: rinviati al 2021 i Mondiali di Asunciòn. Slittano i World Skate Games

Mancava solo l’ufficialità. I Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle, pianificati dal 28 settembre all’11 ottobre ad Asunciòn, in Paraguay, sono stati rimandati al 2021. La Federazione Internazionale, presieduta da Sabatino Aracu, ha ufficializzato la notizia tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale della World Skate il 24 giugno 2020. Dopo un consiglio direttivo fiume, gli organi competenti hanno deciso però di non negare agli organizzatori la possibilità di poter svolgere la rassegna, garantendo loro (così come a quelli delle altre discipline) l’allestimento della manifestazione per l’anno prossimo.

“Il Consiglio ha deciso di rimandare i Campionati Mondiali di freestyle, artistico, velocità e di hockey inline che si sarebbero tenuti nel 2020. Tutti gli eventi sono stati spostati nel 2021 e saranno ospitati negli stessi paesi del 2020: la Cina per il freestyle, il Paraguay per l’artistico e la Colombia sia per il pattinaggio di velocità e per l’hockey in line“, queste le parole contenute nel comunicato.

Una scelta che è andata a intaccare il grande evento in programma nel 2021, ovvero i World Skate Games di Buenos Aires (Argentina), la kermesse giunta alla sua terza edizione (prima con la dicitura World Roller Games) che ospita in un unico luogo tutti Campionati Mondiali delle discipline a rotelle. La rassegna subirà quindi uno slittamento di un anno, andando in scena nel 2022.

“Da quando abbiamo iniziato a tenere regolarmente campioni del mondo nel 1947” – ha detto Aracu – “Da quando cioè si è regolarizzata l’attività internazionale della nostra federazione, di non poter celebrare i Campionati del mondo di almeno una delle nostre discipline. La decisione non è stata facile ovviamente ma, in una situazione così delicata come quella causata dalla pandemia in corso, non avremmo potuto garantire la sicurezza e la salute degli atleti, che rimane nostra assoluta priorità”. Stando a quanto scritto nel comunicato, il nuovo calendario verrà aggiornato nei prossimi giorni.

Foto: S. Akimova (World Roller Games 2019 free editorial use)