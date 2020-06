Pallanuoto, Vincenzo Renzuto Iodice è ad un passo dal Brescia

Il campionato della Serie A1 di pallanuoto è stato definitivamente chiuso e 13 delle 14 squadre al via di questa stagione saranno ai nastri di partenza anche nella prossima, dato che il Napoli ha optato per l’autoretrocessione: infiamma il mercato, con il Brescia che potrebbe davvero insidiare la Pro Recco nella prossima stagione.

Il club lombardo, che ha deciso di prendere parte alla prossima Champions League, dove partirà nel turno di qualificazione, sarebbe ad un passo da Vincenzo Renzuto Iodice, che ha salutato la Pro Recco. Così a Waterpolo People Andrea Malchiodi, presidente del Brescia: “Siamo in trattativa con il giocatore, ma l’accordo non è stato ancora raggiunto“.

In Sicilia prende intanto sempre più forma il progetto dell’Ortigia, fondato più sulle conferme che sugli acquisti, ma è da sottolineare l’arrivo di Cristiano Mirarchi, mentre la Sport Management in attesa di nuovi investitori non sta agendo sul mercato ed è costretta a lasciare andare i pezzi pregiati, anche se ha deciso di restare in A1.

Si sta muovendo bene il Savona, mentre il Trieste ha perso qualche pezzo importante, ma ha centrato anche rinnovi di peso. Molto attivo il Quinto, così come il Telimar, che punta a costruire una squadra solida per salire in classifica nella prossima stagione. Ridimensionamento in atto anche per la Florentia, che oggi scioglierà i dubbi sulla possibile autoretrocessione.

MERCATO SERIE A1 PALLANUOTO

PRO RECCO

Acquisti

Aaron Younger

Nicholas Presciutti

Tommaso Negri

Nicolò Figari

Cessioni

Edoardo Di Somma

Francesco Massaro

Andrea Fondelli

Joe Kayes

Vincenzo Renzuto Iodice

Filip Filipovic

Andro Buslje

AN BRESCIA

Acquisti

Vincenzo Dolce

Edoardo Di Somma

Aggelos Vlachopoulos

Djordje Lazic

Niccolò Gitto

Maro Jokovic

Cessioni

Zeno Bertoli

Stefano Guerrato

Nicholas Presciutti

Nicolò Figari

Alessandro Nora

Antonio Buha

CC ORTIGIA

Acquisti

Cristiano Mirarchi

Niccolò Rocchi

Cessioni

Giorgio La Rosa

Raffaele Rotondo

SPORT MANAGEMENT

Acquisti

–

Cessioni

Giuseppe Valentino

Gianmarco Nicosia

Luca Damonte

Lorenzo Bruni

Vincenzo Dolce

Cristiano Mirarchi

Giacomo Lanzoni

Riccardo Lo Dico

RN SAVONA

Acquisti

Lorenzo Bruni

Francesco Massaro

Andrea Fondelli

Iocchi Gratta

Cessioni

Lorenzo Bianco

Ettore Novara

PN TRIESTE

Acquisti

Giacomo Bini

Andrea Razzi

Buljubasic

Cessioni

Niccolò Rocchi

Federico Panerai

Drasko Gogov

Elia Spadoni

Lorenzo Zadeu

ROMA NUOTO

Acquisti

–

Cessioni

Steven Camilleri

Claudio Innocenzi

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO

Acquisti

Umberto Esposito

Cessioni

Cristian Gandini

IREN GENOVA QUINTO

Acquisti

Alessandro Nora

Federico Panerai

Giacomo Lanzoni

Francesco Brambilla

Cessioni

Alex Giorgetti

Robin Lindhout

Thomas Tabbiani

RN FLORENTIA

Acquisti

–

Cessioni

Giacomo Bini

Andrea Razzi

Duncan Lynde

SS LAZIO NUOTO

Acquisti

–

Cessioni

Slobodan Soro

CN POSILLIPO

Acquisti

Zeno Bertoli

Cessioni

Luca Marziali

Tommaso Negri

TELIMAR

Acquisti

Andrija Vlahovic

Gianmarco Nicosia

Luca Damonte

Luca Marziali

Riccardo Lo Dico

Cessioni

Dragan Draskovic

Matthew Zammit

Jovan Saric

Raffaele Maddaluno

Alessandro Sansone

CC NAPOLI (autoretrocesso)

Acquisti

–

Cessioni

Gabriele Vassallo

Umberto Esposito

Foto: katacarix / Shutterstock.com