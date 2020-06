Pallamano, Riccardo Trillini: “È stato emozionante tornare in campo”

Le Nazionali italiane senior ed Under 20 maschili di pallamano sono in ritiro da ieri a Montesilvano, dove resteranno fino al 10 luglio: il DT Riccardo Trillini ha diviso gli azzurri in due gruppo misti assieme ai tecnici Jurgen Prantner e Giuseppe Tedesco, in vista delle qualificazioni agli Europei senior 2022 e degli Europei Under 20.

Così al sito federale il Direttore Tecnico, Riccardo Trillini: “È stato emozionante tornare in campo. È mancata, sì, la Pallamano, ma sono mancate anche la sensazione di gruppo e di far parte di una squadra. Questo è il primo obiettivo del raduno: ritrovarsi e pensare come una squadra. Fino ad ora avevamo dato ai ragazzi dei programmi di preparazione fisica per lavorare sulla off-season, ma ora vogliamo dare la sensazione di squadra. Questa prima settimana a Montesilvano sarà di adattamento tecnico: gradualità nel fare i passaggi e nel riprendere confidenza con il pallone. L’altra parte è la preparazione fisica, alla quale sarà data grande priorità in questi giorni, con l’aiuto di Riccardo Carbonaro e Paolo Gabrielli dell’Area Performance che effettueranno test e conosceranno i giocatori a livello individuale per poterli poi seguire in questi mesi che ci separano dalle competizioni europee. Nella seconda settimana a Chieti daremo più spazio alla Pallamano giocata vera e propria. Spirito? Ho ritrovato i ragazzi vogliosi. Dal punto di vista fisico hanno lavorato tutti individualmente e si sono presentati tonici. Questo è un bel segnale che testimonia il loro senso di responsabilità sportivo“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

PORTIERI: Colleluori Andrea (PO – 2000), Pavani Giovanni (PO – 2000), Riva Niccolò (PO – 2002)

ALI: Dapiran Gianluca (AS – 1994), Arcieri Stefano (AS – 1998), D’Antino Nicolò (AD – 1999), Bortoli Thomas (AD – 2002), Nardin Giovanni (AS – 2000), Pasini Filippo (AS – 2000), Bronzo Umberto (AD – 2000), Prantner Leo (AD – 2001)

TERZINI & CENTRALI: Bulzamini Davide (TS – 1995), Moretti Alessio (TS – 1994), Stabellini Riccardo (TS – 1994), Pereira Allan Luis (TS – 1989), Savini Giacomo (CE – 1998), Marrochi Pablo (CE – 1986), Mengon Marco (CE – 2000), Mengon Simone (TS\CE – 2000), Possamai Massimiliano (CE – 2001), Glisic Dragan (TS – 2001), Notarangelo Davide (TS – 2000), Prantner Max (TD – 2000), Hrovatin Giacomo (CE – 2003), Pugliese Davide (TD – 2001)

PIVOT: Parisini Andrea (PI – 1994), Sciorsci Gianpaolo (PI – 2000), Martini Oliver (PI – 2001), Aldini Enrico (PI – 2002)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jurgen Prantner (tecnico), Giuseppe Tedesco (tecnico), Luigi Malavasi (portieri), Riccardo Carbonaro (performance), Paolo Gabrielli (performance)

STAFF MEDICO: Giorgio Princi, Vincenzo Silvestri, Dario Fioravanti, Matteo Nuccelli

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

