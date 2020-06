Olimpiadi Tokyo 2020: la metà dei residenti nella capitale è contraria ai Giochi 2021

È ancora presto per ogni tipo di discorso relativo alla disputa o meno dei Giochi Olimpici 2020, nel 2021. I sondaggi, però, proseguono. E uno ha appena dato un esito piuttosto interessante: poco più della metà dei residenti a Tokyo è contraria alle Olimpiadi slittate al 2021.

È quanto emerge in un sondaggio pubblicato oggi. Il 51,7% di coloro che hanno risposto su due media giapponesi nel fine settimana, ha dichiarato di sperare che i Giochi vengano rinviati o annullati, mentre il 46,3% ha detto di sperare che invece si svolgano regolarmente il prossimo anno. Più specificamente, il 27,7% vorrebbe una cancellazione pura e semplice e il 24,0% un secondo rinvio, il 31,1% spera per Giochi di grandezza ridotta e il 15,2% per le Olimpiadi complete e intere. Condotto per telefono dall’agenzia di stampa giapponese Kyodo e dal canale televisivo Tokyo MX dal 26 al 28 giugno, il sondaggio ha raccolto 1.030 risposte.

Loading...

Loading...

I Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 sono stati rinviati a fine marzo per il progredire della pandemia. Funzionari giapponesi e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) hanno chiarito che i Giochi non verranno posticipati una seconda volta, ma saranno cancellati se il virus ne impedirà lo svolgimento in sicurezza, come previsto dagli esperti di sanità pubblica. La data di inizio dei Giochi è fissata al 23 luglio 2021 e manterranno il nome Tokyo 2020. “Organizzeremo i giochi in un ambiente sicuro e sereno per atleti e spettatori dall’estero e per gli abitanti di Tokyo“, ha recentemente dichiarato il governatore della capitale, Yuriko Koike in una intervista alla Afp.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS RELATIVE A TOKYO 2020

gianmario.bonzi@gmal.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse