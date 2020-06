Nuoto, Settecolli 2020 confermato ad agosto a Roma! Le gare saranno valide anche per i Campionati Italiani

Buonissima notizia per l’Italia del nuoto in piscina. È stato confermato il Trofeo Settecolli 2020: la manifestazione, giunta alla sua 57ma edizione, si svolgerà dall’11 al 13 Agosto e sarà valido come Campionato Italiano assoluto.

L’annuncio è arrivato dalla Federazione Italiana Nuoto, che: “Ha approvato in sede di Consiglio Federale un programma per favorire la ripresa dell’attività agonistica federale, definendo, qualora possibile, lo svolgimento di competizioni di carattere regionale, nazionale e internazionale da svolgersi a partire dal mese di luglio, compatibilmente e nel pieno rispetto delle norme governative che saranno emanate per ridurre il rischio di contagio da Covid19”.

Ovviamente ci saranno alcune novità per garantire la sicurezza. Al momento nulla di certo, ma le gare dovrebbero svolgersi su sei sessioni con formula a serie, senza le staffette, per evitare assembramenti.

