Nuoto, la linea verde dell’Aniene: dopo Pilato e De Tullio, nuovo talento per Christian Minotti

Il nuoto si sa, è uno sport in continua evoluzione, con una costante esplosione di nuovi talenti di anno in anno: una disciplina in cui l’età spaventa molto spesso più per gli “over-30” che per gli “under-18”. Non è quindi un caso, in linea con questa filosofia, l’attenzione con cui l’Aniene di Gianni Nagni si stia muovendo sul mercato dei baby prodigi azzurri.

Con la ormai nota presenza tra le proprie “cuffie d’èlite” della vice-campionessa del mondo tarantina Benedetta Pilato (classe 2005 all’anagrafe) e la recente notizia dell’integrazione nel gruppo di Christian Minotti, capitanato da Simona Quadarella, del fratello d’arte Luca De Tullio (2003), non sorprende quindi la notizia dell’inserimento nel proprio “roster” anche del talento classe 2005 Virginia Consiglio, delfinista di sangue purissimo (mamma Paola è stata una grandissima interprete della distanza più lunga della farfalla, con anche una finale olimpica nel proprio palmarès).

Loading...

Loading...

Lo Scuro (storico soprannome di Minotti), responsabile del settore giovanile dell’Aniene, potrà quindi contare su un nuovo talento purissimo da affinare e far crescere sotto la propria influenza.

Di contro, per Virginia, la possibilità di incrociare in allenamento star come Elena di Liddo e Simona Quadarella, in un periodo in cui entrambe si stanno preparando per rincorrere un’Olimpiade in cui potrebbero anche salire qualche gradino di quelli che non ci si dimentica più, non potrà che essere un’occasione ghiotta per carpire segreti e abitudini di quelle che fino a poco fa erano sue idole.

Ovviamente occorrerà confermare il proprio talento anche in quel di Roma ed iniziare ad ascoltare ed imparare da un nuovo mondo che le garantirà, se avrà l’intelligenza di coglierle, infinite possibilità. Serviranno fatica ed umiltà, ma siamo sicuri che a casa, per ovvi motivi, questo le sia già stato detto.

michele.giovagnoli@oasport.it

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse