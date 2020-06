MotoGp: Andrea Dovizioso cade in allenamento facendo motocross. Possibile frattura della clavicola

A poche settimane dall’inizio ufficiale della stagione 2020 della MotoGp per gli appassionati motociclisti, non arriva una bella notizia: Andrea Dovizioso, come riporta Sky Sport 24, si sarebbe infatti infortunato sulla moto da cross mentre correva in una gara regionale emiliano-romagnola sul circuito di Monte Coralli (Faenza).

Stando alle prime ricostruzioni, il centauro della Ducati si sarebbe fatto male alla spalla sinistra dopo un atterraggio imperfetto: la dinamica dell’incidente porta a non escludere una frattura alla clavicola.

A breve, il pilota classe 1986, si sottoporrà a degli accertamenti: fra qualche ora è atteso un bollettino medico.

Ricordiamo infine, che il calendario motociclistico della categoria più importante prevede la sua partenza il 19 luglio in quel di Jerez de la Frontera (Spagna), bisognerà quindi capire eventualmente in quali condizioni poi il pilota potrà arrivare a salire in sella alla sua moto.

Foto: LaPresse