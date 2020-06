Motocross, Tony Cairoli rinnova con KTM: “Sono molto motivato, voglio vincere il titolo quest’anno e nel 2021”

La storia continua: Antonio Cairoli e KTM proseguono nel proprio percorso nel Mondiale Motocross. Il centauro siciliano, dunque, sarà anche nel 2021 in sella alla “creatura” del Red Bull Ktm Factory Racing, nella squadra guidata dal Team Manager romano Claudio De Carli.

Un binomio portato avanti con grandi motivazioni, valso a Cairoli sei titoli mondiali nell’ultimo decennio. Il nove volte iridato quindi è pronto ad affrontare l’avventura di quest’anno, sconvolta dalla pandemia, e quella del 2021 con determinazione, considerando che quest’ultima sarà la diciottesima stagione nel campionato del mondo dello sterrato e la dodicesima sulla moto austriaca ufficiale: “Sono davvero motivato per un’altra buona stagione, quindi sono molto contento del rinnovo del mio contratto.Vedremo cosa ha in serbo il 2020, ma il mio obiettivo è quello di puntare al campionato, e lo sarà anche nel 2021. Sono molto orgoglioso di essere stato così a lungo con questo team e voglio ancora scrivere alcune pagine nella storia del motocross di KTM“, le parole di Tony, riportate da gazzetta.it. Ricordiamo che il ritorno del campionato MXGP 2020, dopo i primi due round sono stati disputati, sarà nel Gran Premio della Lettonia (nel fine settimana del 9 agosto) sul tracciato di Kegums e Tony vorrà essere pronto per lottare fino alla fine.

Grande entusiasmo per l’accordo da parte di Pit Beirer e di de Carli. Il direttore di KTM Motorsports ha dichiarato: “Sarebbe potuto entrare in altri team quando ha deciso di voler continuare a correre nel 2021, ma per noi era importante che lui continuasse la sua storia con KTM e questo rinnovo non può che renderci felici. Non abbiamo dubbi che abbia il desiderio di puntare al decimo titolo, che sia nel 2020 o nel 2021”. Parole a cui si è associato il Team Manager del Red Bull Ktm Factory Racing Team: “Tony ha espresso la sua volontà di correre per almeno un altro anno; questo ovviamente ci rende felici e conferma il suo atteggiamento davvero unico per lo sport. La sua scelta finale di rimanere con KW ci dà grandi soddisfazioni perché conferma anche il buon lavoro che abbiamo svolto rispondendo alle sue richieste tecniche e il forte legame che abbiamo stabilito in molti anni”.

Foto: Valerio Origo