Maratona New York 2020 cancellata! Appuntamento al 2021 per la 50ma edizione

La Maratona di New York 2020 è stata ufficialmente cancellata! La 42 km più iconica e globalmente conosciuta non andrà in scena a causa dei postumi della pandemia. Si sarebbe dovuto correre nella Grande Mela nella giornata di domenica 1° novembre ma, per motivi di sicurezza, l’evento non andrà regolarmente in scena. Per la seconda volta nella storia, non si partirà sul ponte di Verrazzano e ovviamente non si arriverà a Central Park: era già successo nel 2012 quando l’uragano Sandy aveva bloccato la manifestazione a poche ore dal via, nel 2001 invece si corse a meno di due mesi di distanza dal drammatico 11 settembre.

Gli organizzatori sono stati chiari nel loro comunicato: “Abbiamo deciso di cancellare New York Marathon. La salute e la sicurezza legati al virus per corridori, spettatori, volontari, personale e i tanti partner e comunità che sostengono l’evento è la priorità. La decisione è in collaborazione con l’Ufficio della città di New York, insieme abbiamo preso la difficile decisione di cancellare la maratona più grande del mondo. Tutti i partecipanti iscritti alla Maratona di New York del 2020 saranno contattati direttamente entro il 15 luglio per quanto riguarda le loro opzioni di risoluzione per cancellazione. Avrete la scelta di una delle seguenti cinque opzioni di risoluzione: un rimborso completo della quota di ingresso, ingresso gratuito garantito per la Maratona 2021, ingresso gratuito garantito per la Maratona 2022, ingresso gratuito garantito per la Maratona 2023 oppure donare il valore della quota di ingresso per sostenere i programmi gratuiti per giovani e comunità di NYRR. I corridori che hanno guadagnato l’ingresso attraverso un tour operator di beneficenza, partner o internazionale dovrebbero contattare questa organizzazione a partire dal 1° luglio per le opzioni di risoluzione a loro disposizione”.

Loading...

Loading...

La Maratona nella Grande Mela attira ogni anno decine di migliaia di partecipanti: 50000 corridori e 10000 volontari, senza contare il milione di tifosi lungo le strade. Un assembramento impossibile nell’era del Coronavirus, anche se l’auspicio è che la situazione a novembre volga definitivamente verso il sereno. Quella di quest’anno sarebbe stata la cinquantesima edizione della più famosa 42 km e 195 metri del mondo. L’appuntamento è rimandato al 7 novembre del 2021.

“Anche se la maratona è un’icona ormai della nostra città, devo fare un plauso agli organizzatori che hanno dato priorità alla salute dei runners. Guardiamo già al 2021“, le parole del sindaco di New York, Bill De Blasio.

Ricordiamo che l’Italia è la terza nazione ad aver vinto più volte la Maratona di New York in campo maschile, a pari merito con il Messico: sono 4 i successi azzurri, l’ultimo nel 1996 con Giacomo Leone (si tratta anche dell’ultimo trionfo da parte di un europeo). La classifica è guidata dal Kenya con 15 successi, uno in più degli Stati Uniti. Il Bel Paese è inoltre salito sul gradino più alto del podio in una sola circostanza in campo femminile, grazie all’apoteosi di Franca Fiacconi nel 1998.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA LEGGERA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock