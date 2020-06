Golf: Tiger Woods salta un altro torneo. L’americano assente al Rocket Mortgage Classic

Tiger Woods rimanda ancora il suo rientro. Per il quarto torneo consecutivo il golfista americano non ci sarà, visto che il californiano non si è iscritto al Rocket Mortgage Classic, evento del PGA Tour di golf in programma a Detroit dal 2 al 5 luglio.

Il vincitore del Masters 2019 aveva già saltato in precedenza il Charles Schwab, l’RBC Heritage e il Travelers Championship. Con ogni probabilità Woods riprenderà la sua stagione nel fine settimana dal 16 al 19 luglio, quando è in programma il Memorial Tournament, torneo che si disputa nell’Ohio e che Tiger ha già vinto per cinque volte in carriera.

Il Memorial potrebbe essere il primo torneo dopo la pandemia ad avere un numero ridotto di spettatori. Woods andrà a caccia del suo 83esimo titolo sul PGA Tour, con l’obiettivo di diventare il primatista assoluto, visto che in questo momento l’americano è a pari merito con Sam Snead.

Foto: LaPresse