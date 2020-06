Fed Cup 2020 annullata! Si giocherà nel 2021, l’Italia in campo a febbraio per il play-off contro la Romania

Si attendeva solo l’annuncio ufficiale. Dopo la comunicazione della cancellazione delle Finals di Coppa Davis 2020 e l’appuntamento rinviato all’anno prossimo, lo stesso destino riguarda la Fed Cup 2020. La competizione a squadra femminile, infatti, era in attesa di collocarsi nel calendario dopo l’annullamento della competizione prevista nel mese di aprile.

Ebbene, le dodici squadre qualificate (Australia, Belgio, Bielorussia, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Ungheria), nella prima edizione del nuovo format per la rassegna tennistica delle donne, prenderanno parte alla fase finale dal 13 al 18 aprile 2021 a Budapest (Ungheria), stessa sede già scelta per l’edizione 2020.

Per quanto concerne l’Italia di Tathiana Garbin, le azzurre dovranno andare in Romania e conquistarsi un posto nelle qualificazioni per le Finals 2022 dal 5 al 6 febbraio 2021. Di seguito l’elenco dei play-off in programma:

IL TABELLONE DEI PLAY-OFF (5-6 FEBBRAIO 2021)

Polonia vs Brasile

Messico vs Gran Bretagna

Serbia vs Canada

Lettonia vs India

Giappone vs Ucraina

Romania vs Italia

Argentina vs Kazakistan

Olanda vs Cina

Le preoccupazioni legate, quindi, ai contagi del Covid-19 sono tali che si è preferito rinviare tutto alla prossima stagione, con la speranza di poter comunque disputare, a partire dal mese di agosto, i tornei del circuito ATP e WTA, come già sottolineato dalle autorità tennistiche in questi ultimi giorni, nonostante il grande caos per l’Adria Tour 2020, mini circuito organizzato dal n.1 del mondo Novak Djokovic.

Foto: Rena Schild / Shutterstock.com